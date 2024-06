Quand leurs différents groupes prennent fin, Mégan (bassiste), Marie (batteuse) et Marko (guitariste et chanteur) ne mettent pas longtemps à remettre un projet sur les rails. En 2022, apparaît donc dans Venus Worship, un nouveau culte à la déesse de la beauté qui prend ses racines dans les années 90'. Début 2024, le trio délivre un premier EP de 5 titres : Relapse, histoire de faire connaître leurs aspirations au reste du monde. Si le qualificatif "grunge" vient automatiquement en tête (citer L7, Hole ou Babes in Toyland devrait leur faire plaisir tout autant que le Smashing Pumpkins des débuts), le combo a un sacré sens de la mélodie et sait adoucir ses distorsions pour se donner un côté "pop" sacrément ravageur. Sur quelques intonations, c'est carrément Baby Chaos que j'ai l'impression de retrouver ("So it's war" serait-il un descendant de "Love your self abuse" ?). Il sait aussi faire parler ses sentiments ("Relapse") et se laisse guider par ses mots (le groove de "Never give up" est utile pour ne rien lâcher !). Avec de bonnes idées et des influences assumées, les Montreuillois démarrent tellement bien leurs aventures que c'est, pour moi, déjà une des révélations de l'année !

Oli

Publié dans le Mag #59