Originaire de Leipzig, Velcros est un power-trio composé de trois musiciens expérimentés de la scène indépendante allemande : Fabian Bremer (Aua, Radare), Nicolai Hildebrandt (ex-Okta Logue, Rollergirls) et Manuel Markstein (Wayste). Un an après leur premier EP de cinq titres, Spit takes, le groupe passait à la vitesse supérieure en 2024 avec Strange news from the Vault, un premier long format de onze morceaux, paru sur le très recommandable label berlinois Crazysane Records, maison dans laquelle se trouvent également de truculentes formations comme Zement, Zahn ou Havemeyer.



Ce premier album s'impose par son énergie brute et accrocheuse ! À la manière d'un voyage en train, il démarre relativement calmement avec "Starting now" pour se lancer progressivement à pleine vitesse sans fioriture. Il déploie alors ses guitares baveuses, abrasives et délicieusement fuzzy, portées par des rythmiques droites comme des rails pour servir au mieux la quantité non négligeable de mélodies et de riffs. Les morceaux - un plaisant mélange de power pop, de rock shoegaze, d'emo-pop-punk, et de quelques bribes de prog-rock et de new-wave - sont courts et efficaces, ce qui renforce leurs urgences et l'envie pour le trio d'être le plus immédiat possible. Bref, une formule qui ne date pas d'aujourd'hui...



Malgré une certaine mélancolie qui ressort de son œuvre, Velcros ne cherchent pas à nous plomber le moral. Au contraire, leurs chansons donnent envie de taper du pied et de secouer la tête, le tout en oubliant notre routine quotidienne le temps d'une bonne demi-heure. En onze titres menés tambour battant, Strange news from the vault marque les esprits tout en filant à toute allure. Un premier album réussi dans lequel on n'a pas le temps de s'ennuyer, et dont on a du mal à se détacher et à s'en lasser...

Ted

Publié dans le Mag #67