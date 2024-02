Né au début de l'année 2020, lors de la première période du confinement, le trio instrumental rock parisien Vantre a récemment compilé les trois volumes de son Treehopper, des EPs de 3 titres sortis entre avril 2022 et avril 2023. Au moment où nous écrivons ces lignes, le label américain Forbidden Place Records ne devrait plus trop tarder à sortir une version physique en CD (rien n'est prévu en format vinyle, par contre). Les trois volets de l'œuvre n'étant seulement disponibles qu'en numérique mais librement écoutables en streaming via les pages Bandcamp du groupe et du label. Vantre, c'est donc deux basses (Damiano tenant plutôt la rythmique, Yann gérant quant à lui le "lead") accompagnées d'une batterie occupée par un jazzeux diplômé d'études musicales, mais féru de rock et assimilés comme ses collègues. Ce qui tombe plutôt bien car on sent à l'écoute de ce Treehopper que ces trois garçons se sont formidablement bien trouvés, à tel point qu'on s'étonne que cette formation soit si jeune tant le niveau de cohésion est élevé.



Treehopper est un véritable fourre-tout. Comme un gros pique-nique entre potes, chacun semble avoir apporté ses influences avec lui et tout mis sur le tapis sans trop se soucier de ce que désirent les autres, et fatalement, tout a été passé au mixeur/shaker. Si Damiano a plutôt été éduqué par le grunge et tout ce qui touche au math-prog-stoner-psyché, Yann apporte volontiers sa culture punk-hardcore mais également sa sensibilité pop-rock-funk. Quant à Côme, il encaisse tout ce qui provient des deux bassistes, y compris les mesures asymétriques, son groove s'adapte à n'importe quelle situation donnée. Si tu aimes le rock dans tout ce qu'il représente (phases calmes/fortes, progressives/directes, dansantes/immersives...), tous les styles s'y rapportant (math, prog, stoner, doom, shoegaze, blues, post-rock, death...), et que tu ne boudes pas la musique instrumentale un peu sophistiquée, ce disque inspiré et inspirant est fait pour toi. À condition toutefois de savoir passer du coq à l'âne sans rechigner.

Ted

Publié dans le Mag #57