Quelques EPs et la sortie de leur LP, Love songs for losers, auront porté Valleypolicella au firmament de la coolitude. Rendez-vous avec Tore et son nouveau gang de musiciens chevronnés, pour répondre à des questions majeures sur l'écriture d'un succès ou l'Eurovison. Servez-vous une boisson fraiche et installez-vous confortablement.

Valleypolicella Pouvez-vous vous présenter brièvement ?

Un super groupe pop d'Oslo !



Qui a trouvé le nom de votre groupe ? C'était une idée collective ?

Mmmmm... Je crois que c'est moi qui ai eu l'idée. J'aime les noms de groupes avec beaucoup de voix et je pense que ce n'est pas un secret que c'est aussi un petit clin d'œil à mon ancien groupe Hiawata. Cela a un sens pour moi et mon petit monde intérieur, et les autres membres sont assez gentils pour ne pas s'en préoccuper.



Comment vous êtes-vous rencontrés ? Depuis combien de temps le groupe existe-t-il ?

Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Heyerdahl et après avoir remplacé un membre, Mattias nous a rejoints. Nous nous sommes vraiment rapprochés lorsque nous étions aux États-Unis et que nous avons donné des concerts. D'abord à New York, puis au festival SXSW à Austin. On traînait, on buvait des bières avec du citron vert et on parlait de toute la musique pop qu'on aimait. Lorsque Heyerdahl a fini par imploser et que j'avais des chansons à enregistrer, j'ai contacté Mattias. Il a ensuite amené avec lui son vieil ami Magnus, qui est un bassiste extraordinaire et un être humain encore plus extraordinaire, et pour compléter le groupe, nous nous sommes tournés vers un autre vétéran de Heyerdahl, Jørgen, qui est aussi un batteur de génie et un bon gars. Nous avons appelé ce groupe Løchstøer, car c'était mon projet solo. Pour le groupe Valleypolicella, nous avons également fait appel à Chris. C'est un vieil ami, et un ami du gang, qui jouait dans Beezewax, et qui a fait de nous un meilleur groupe et un meilleur groupe de gars.



Certains membres de Valleypolicella ont donc joué dans d'autres groupes auparavant ?

Oui, je ne sais même pas si j'ai une vue d'ensemble, mais Mattias a joué dans Heyerdahl et fait également partie de groupes comme Pelicat et Local Store, Magnus joue avec Local Store et Gunerius & Verdensveven, Chris a son propre projet solo et a joué dans Beezewax, et Jørgen a joué avec trop de groupes pour être cités, mais MesaVerde, Lazy Queen et Kappekoff valent la peine d'être découverts. Moi, je viens de groupes comme Heyerdahl et Hiawata.



Ça doit faire beaucoup de concerts ...

Oui, haha. En tant que Valleypolicella, peut-être pas encore beaucoup, mais chaque membre de ce groupe a fait des tournées et des concerts dans le monde entier.



Vous semblez être le groupe indie pop le plus cool de Norvège, c'est vrai ?

Oui, tout cela est vrai.



Peut-on dire que vous faites de la "feelgood music" ?

J'ai toujours pensé qu'il s'agissait plutôt de musique "feelbad", mais avec des mélodies accrocheuses. Il y a beaucoup d'émotions dans les deux cas. Si vous vous sentez bien en nous écoutant, c'est bien. Selon moi, les bonnes pop songs doivent être émotives et mélancoliques.



Quelle est la personne qui a créé la pochette de votre album ? Pouvez-vous nous en parler ? D'où vient l'idée des pigeons ?

Erika Luther en est l'autrice. C'est une artiste incroyablement talentueuse et cachée, qui a également réalisé toutes les pochettes de nos singles. C'est une amie et une collaboratrice de longue date et un être humain vraiment inspirant. Je ne sais pas vraiment d'où lui est venue l'idée des pigeons, mais ça me semble juste et comme dans toutes les villes, ils sont des compagnons et des observateurs de ce qui se passe. Je ne suis pas sûr de vouloir lui poser la question ici, au risque de gâcher le mystère.



Les chansons sont très accessibles, pensez-vous que tout le monde puisse reconnaître son lover et son loser en elles ?

Merci ! Je ne sais pas (rires). Pour moi, j'ai eu l'impression que "Love songs for losers" décrivait et regroupait cet ensemble. Dans ce sens, "losers" n'est pas une mauvaise chose pour moi. C'est une chose humaine.



Valleypolicella Il y a trois chansons qui se distinguent comme des hits potentiels, "Rio", "Summer cult club", "Prison tatoo". En êtes-vous conscients ? Comment écrit-on un tube ?

(Rires) Dans notre monde, chacune de ces chansons est un tube ! Le problème, c'est d'amener les autres à s'en rendre compte. Il est très important pour nous de composer des chansons avec des refrains et des mélodies, et de ne pas nous laisser distraire par d'autres choses. Je ne peux pas non plus jouer les chansons des autres, alors chaque fois que je prends ma guitare, j'ai tendance à écrire des choses nouvelles, je n'ai pas envie de m'ennuyer, alors j'essaie de composer un titre que je pense être accrocheur.



Qui a eu l'idée d'intégrer les vibrations d'un téléphone au début de "Summer cult club" ? Vous savez, je me suis vraiment fait avoir, je pensais que mon téléphone vibrait.

Je n'avais pas réalisé qu'il y avait un téléphone, pour être honnête (rires). Mais c'est la contribution de Magnus à l'écriture de l'album. Il faut qu'il se réveille et qu'il se rende compte qu'il a du talent pour écrire des chansons. Heureusement, il en a écrit de très bonnes pour notre prochain album.



Au concours Eurovision de la chanson, la Norvège détient le record du plus grand nombre de dernières places : 11 fois ! Heureusement, la Norvège a remporté 3 fois ce concours européen. Parmi ces 3 chansons gagnantes, laquelle serait votre préférée ? Et pourquoi ?

1985 - Bobbysocks - "La det swinge"

1995 - Secret Garden - "Secret garden"

2009 - Alexander Rybak - "Fairytale"

Hmmm, nous sommes définitivement plus fans de 1985 que des dernières victoires. Mais pour l'anecdote, je peux vous dire que mes parents ont organisé une fête pour célébrer la victoire d'Aleksander Rybaks à l'ambassade de Norvège à Moscou.



Quelle est votre vision de la scène norvégienne ? Quels sont vos groupes norvégiens préférés ?

Ce type, Fadnes, fait des trucs géniaux en ce moment. Il y a beaucoup de bons groupes norvégiens. Kenneth Ishak bien sûr. Commencez juste avec eux et vous plongerez dedans.

Merci Tore pour avoir répondu à mes questions

Crédits photo : Mads Suhr Pettersen