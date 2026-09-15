Après deux EPs, le duo Vain Valkyries casse un peu sa binarité en évacuant l'omniprésence du "2" (relire l'article sur Death on Phobos pour une meilleure compréhension de ce que je veux dire) et livre un album complet de leurs compositions à la recette bien établie : une distorsion granuleuse à souhait, des mélodies ferriques et un équilibre travaillé pour emplir les oreilles avec uniquement le chant, la batterie et la gratte. Malgré des lignes vocales accrocheuses, Wonders est plutôt sombre, soit ça taillade nerveusement ("Bokeh", "Summer days"), soit ça frappe lourdement ("By the thread", "He is proud"), mais les frérots ne sont pas là pour distribuer de merveilleuses caresses. Ils ne se donnent un peu d'air que sur quelques passages où leurs armes se reposent (le plus stoner et aérien "Aching lungs" qui louche un peu vers Mars Red Sky), versent davantage dans le groove ("Cult") ou cherchent à clôturer l'album avec un peu plus de légèreté ("Fever dream"). Les Vain Valkyries ont donc réussi à gommer quelques défauts (le chant reste dans sa zone de confort) et à tenir la distance tout un LP sans nous ennuyer, malgré des sonorités marquées. Wonderful.

Oli

Publié dans le Mag #71