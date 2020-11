Dans de nombreuses cultures, la paire est synonyme de bonheur, le groupe qui nous intéresse ici est donc un couple mais un peu particulier puisque ce sont 2 frères (et ils sont franciliens plutôt que nordistes donc merci d'éviter les réflexions lourdingues) qui sortent leur deuxième EP en 2 ans sous le nom de Vain Valkyries dont le diminutif est réduit à 2 VA. Mieux que ça, l'artwork de Death on Phobos propose cette doublette de VA en plein centre. Ajoute que les 2 instigateurs du projet ont une vingtaine d'années, et que Ian (guitare) comme Simon (batterie) apportent chacun leur timbre histoire d'avoir 2 voix sur des titres souvent composés de 2 mots ("Table rase", "Livin' it", "Bite me" et "Remove sugar") et parfois en 2 langues (français et anglais) et tu comprends combien le chiffre "2" revêt une importance pour eux. Histoire 2 pousser la théorie limite complotiste sur le "2", leur nom 2 famille et "DeBeerst", avec "De" pour commencer et 2 "e" ensuite. C'est troublant et peut-être intéressant mais pas autant que leur musique qui nous replonge dans le magma alternatif des années 90' où une bonne disto, une grosse frappe et des petites mélodies acides suffisaient à notre bonheur. L'espace sonore se remplit de riffs saturés contrebalancés par un timbre clair, le rythme soutenu (même sans basse) donne du punch et du groove, l'ensemble est cohérent, fait appel à pas mal de souvenirs et sonne donc très agréablement aux oreilles. Pour autant, le duo doit encore travailler, quelques progrès sont attendus sur l'accent anglais (sur "Table rase", on passe en français presque sans s'en rendre compte) et la tenue du chant quand il s'assombrit ("Livin' it"), à part ces petits détails, pas grand-chose à redire... d'eux.

Oli