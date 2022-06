Quand ils sont confinés et s'ennuient, les musiciens ont tendance à composer pour eux des trucs qu'ils ne feraient pas forcément en groupe. Il se trouve que les métalleux Bruno (Unswabbed), Alex (Junon, Unswabbed) et Antoine (ex-Cross 9) ont eu plein d'idées et se sont trouvés d'autres atomes crochus que les puissants enchaînements en acier trempé. Leur proximité (géographique comme amicale) a fait le reste, à savoir bosser ensemble sur un nouveau projet intitulé Brik. (avec un point pour se différencier des autres combos du même nom ? En tout cas les paroles de "No tomorrow" ne sont pas étrangères à ce choix).



Des sons clairs, des mélodies pop, un peu de rock, un peu d'électro, The day you will be lost est un album à la fois très ouvert et très homogène, la production et quelques lignes directrices permettent au trio de se forger une identité dès leur première sortie. Une des principales caractéristiques des Nordistes est l'opposition entre la chaleur du chant et le froid venu des machines et de quelques guitares, on a donc quelques ambiances assez "new wave" sans le côté dansant, les compos (parfois très étirées) sont assez pesantes de par leurs rythmes, lents et mesurés. Quand le tempo accélère, Brik. se pare d'un drapé "french touch" qui se marie bien aux instruments rock ("For you", un des meilleurs titres) mais les atmosphères n'invitent franchement pas à la déconne et à la fête. Le groupe a choisi de régulièrement dissimuler le chant derrière des effets et de l'estomper quelque peu dans le mixage, les mélodies auraient mérité davantage de mise en avant ("Like sickness"), c'est en tout cas selon moi un des axes de travail pour la suite car la voix se marie très bien avec les sonorités choisies ("No tomorrow").



Tous éloignés de leurs terrains de prédilection, les trois Brik. montrent que leur talent peut s'exprimer dans un autre univers, on n'en doutait pas forcément mais de là à composer un album aussi riche, cohérent et soigné, c'est assez bluffant. Maintenant, entre les emplois du temps de chacun et la crise sanitaire qui n'en finit pas, il va falloir continuer à faire vivre le projet, courage les gars.



Depuis cette sortie, le groupe s'est renommé Vāgg.

Oli