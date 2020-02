En termes de story-telling, la presse va pouvoir se régaler avec Va Rocks, un trio de jeunes demoiselles venues de Suède qui jouent ensemble depuis leur 12 ans d'après la légende. Ce I love Va Rocks est leur deuxième LP, le premier à sortir de leur Scandinavie natale et à se frotter au reste de l'Europe. Rock option "à l'ancienne" avec quelques touches de punk et de hard, leur musique n'a pas vocation à changer la face du monde mais juste à passer un bon moment, une bière à la main, l'autre en train de défier le ciel avec un signe diabolique tout en faisant gaffe que le mec de devant ne trempe pas ses cheveux dans le sacro-saint breuvage en headbanguant. Mélodies efficaces, petit solo tranquillou, rythmiques carrées, les filles ne prennent pas de risque et tablent sur l'énergie et leur présence pour charmer le chaland (ouais, contrairement à Nashville Pussy, les Suédoises ne jouent pas sur leur physique pour t'amadouer). Leur auto-déclaration d'amour I love Va Rocks s'étale sur une dizaine de titres tous sympathiques et en grande partie écrits par Jake Lundtofte (chanteur et guitariste chez The Headlines) qui est aussi leur tourneur. La vraie étincelle survient quand le trio débranche ses instruments et nous touche plus directement avec "Never in a million years", comme quoi il y a un vrai cœur qui bat derrière ses blousons en cuir et ses T-Shirts noirs !

Oli