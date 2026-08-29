Petit mais bien massif, comme un parpaing de 10 kilos. Untitled With Drums nous sort en cette fin d'année 2025, un petit EP de 4 titres qui ont l'art de te plaquer au canapé dès la première mesure. Du post-metal, aussi épais qu'envoûtant. Gros riffs et une guitare qui vient saturer l'espace, avec une batterie expressive mais pas envahissante, un chant clair et tourmenté un peu grungy, et quelques nappes de synthés apparaissant parfois comme pour calmer le jeu. Chaque track est tout simplement efficace, et on apprécie ces petites bastos électriques revigorantes. Évidemment, 4 titres, c'est court, surtout si tu te rends compte que ça fait depuis 2020 que les Clermontois n'avaient rien sorti. Et un petit quart d'heure de ce rock metal à la Deftones ou Quicksand, ça donne envie d'en avoir plus, alors je me dis que plutôt de faire du name dropping à vouloir les comparer à d'autres groupes plus illustres, plaisent à eux de ne pas attendre 2030 pour ressortir une petite production depuis le pays des volcans, qui nous feraient plaisir de se réveiller un peu plus souvent. On me dit dans l'oreillette que cette petite secousse en présage de plus grosses, je croise donc les doigts en espérant un prochain album.

Eric

Publié dans le Mag #71