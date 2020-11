Quand on est multi-instrumentiste, auteur, compositeur, interprète, graphiste et illustrateur, on peut imaginer mener une carrière solo musicale et artistique. On a toutes les cartes en main pour renverser la table et présenter son œuvre. Le poly-artiste Martin Le Borgne, est de ceux-là. Compositeur au sein de Untitled With Drums, il a souhaité monter un groupe pour jouer sa musique en live. 2 guitaristes, un batteur, et un clavier plus tard, le loup solitaire devient chef de meute, et le quintet clermontois sort les crocs pour balancer 10 tracks avec Hollow ce deuxième LP qui fait suite à S/T W/D paru en janvier 2017.



Et cette meute va t'accompagner en distillant une ambiance sombre, mélancolique, parfois violente, rarement apaisée. Une basse épaisse, des riffs de guitares graves, un chant à la fois puissant et fragile. L'introductif "Play with fire" t'emmène du côté noir, "Passing on" te balance lentement comme un métronome géant qui ralentit le rythme pour te faire toujours plus vaciller. Il y aura quelques éclaircies, comme le langoureux "Silver" ou le plus posé "Revolve" qui laisseront la place aux attaques puissantes d'"Heirs" ou la dernière salve "Strange", étirée jusqu'à l'explosion émotionnelle.



Entre grunge et post-rock, entre Alice In Chains et Cave In, entre chiens et loups, Untitled With Drums t'accompagne dans la pénombre d'une forêt dense et brumeuse, la beauté d'une canopée éclairée par une nuit de pleine lune au-dessus en guise de voûte alors que les pupilles scintillantes de la meute qui t'entoure, t'observent étrangement. Brillamment sombre.

Eric