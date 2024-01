Avril 2023. Je reçois un message d'un attaché de presse représentant les intérêts d'Unsane qui me propose une interview avec Chris Spencer, le fondateur. En quel honneur ? Le groupe s'est reformé avec de nouveaux membres et tourne pour l'occasion en Europe pour promouvoir la sortie des premiers morceaux du groupe sous le nom Improvised munitions & demo et la réédition de leur premier EP éponyme. Dans l'incapacité d'apprécier tout ça en live, je tente une interview écrite à distance juste avant leur escapade européenne. Juillet 2023, le pigeon voyageur me ramène les réponses.

Salut Chris, j'imagine que tu es très excité à l'idée de retourner sur les routes avec Unsane et de jouer les toutes premières chansons du groupe qui vont faire l'objet d'une réédition. Mais alors, d'où vient cette idée saugrenue de reformer le groupe qui était à l'arrêt pour jouer spécifiquement ces titres-là ?

Nous jouons ces chansons depuis un moment maintenant, et c'est vraiment fou de pouvoir le faire encore après toutes ces années. Quand Vinnie est arrivé dans le groupe vers 1992, son style de jeu de batterie était très différent, donc nous avons arrêté de reprendre ces morceaux là. Et puis, il nous semblait plus logique d'aller de l'avant et d'écrire de nouvelles choses, tout simplement.



Quel genre de sensation cela procure de rejouer ses premiers morceaux ? C'est comme une cure de jouvence ? Revisiter une partie de sa vie ?

C'est génial de pouvoir les revisiter après toutes ces années, ça fait du bien ! Ma vie à l'époque était terriblement merdique, ce qui laisse une sensation étrange car je suis désormais sorti de tout ça, de cette perspective de vie sans espoir, de la toxicomanie, d'un environnement de désespoir et de violence urbaine psychotique.



Une chose qui nous parait curieuse, c'est de ne pas avoir Dave et Vinnie, pourquoi ?

Je les ai appelés ! Pendant la pandémie, j'ai trouvé un appartement dans un immeuble appartenant à un ami qui se situe dans le quartier de Bushwick à Brooklyn. C'est très proche de là où Vinnie vit, et j'avais l'espoir que cette proximité nous aide justement à rejouer ensemble un jour. Quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il vivait au Mexique. Dave, quant à lui, vit en Italie. Autrement dit, il m'était impossible de faire appel à eux en cas de potentielle reformation d'Unsane. Lorsque nous avons récupéré les droits de tous les premiers enregistrements, Todd, notre manager, et moi-même avons décidé de rééditer les premiers morceaux du groupe et de faire paraitre le premier disque qui n'est jamais sorti. J'avais une folle envie de rejouer ça en concert, donc j'ai fait appel à Cooper (bassiste de Made Out Of Babies) et Jon (batteur de Daughters). Pendant le confinement, on a donc joué ensemble ces anciens morceaux pour le fun, et dès que le monde s'est réouvert, on s'est dit que ce serait super de pouvoir faire quelques shows avec ces titres.

Avant d'envisager ces concerts, j'ai appelé Vinnie et Dave pour leur demander si cela ne les dérangerait pas. Ils ont tous les deux dit OK, alors nous avons fait quelques shows. Puis les choses ont commencé à décoller, il y avait un intérêt du public pour ça, donc nous avons pris la décision de faire plusieurs tournées. Quand Vinnie a appris pour l'histoire des tournées, il s'est soudain emporté contre moi. Je ne m'y attendais pas du tout car quand quelqu'un m'avertit qu'il ne veut plus jouer puis s'énerve quand je décide de continuer le groupe pour honorer les vieux titres, il n'y a rien à redire là-dessus. Je ne peux rien y faire. Si j'ai le choix entre ne plus jouer avec Unsane ou le faire avec mes amis proches, je prends la décision de le faire sans hésiter. J'aime trop la musique que j'ai écrite depuis que je suis adolescent, donc je ne peux pas me priver de ce plaisir...



Pourquoi avoir choisi Cooper et Jon, ce sont des amis ?

Exactement ! Je dirais même que ce sont deux de mes meilleurs amis. Cooper et moi, on se connait depuis ses 17 ans, j'en avais 22 à l'époque, nous avons gardé depuis une véritable amitié, et ce, pour la vie ! C'est génial de pouvoir passer autant de bon temps avec eux.



Il parait que les premiers enregistrements d'Unsane, dont font partie ces chansons qui seront jouées durant la tournée, étaient perdus ? Peux-tu nous raconter ça ?

Ouais, nous avions effectivement enregistré un disque pour un label qui s'appelle Circuit Records avant de réaliser notre éponyme. Il s'appelait Improvised munitions et nous étions très excités à l'idée de sortir cette première galette à l'époque. Le type du label m'a donné un test de pressage, puis je ne l'ai plus jamais revu. Il a totalement disparu de la surface de la Terre, et d'ailleurs, personne ne l'a jamais revu depuis toutes ces années. J'ai appris qu'il était apparemment cocaïnomane et qu'il devait énormément d'argent à des gens. On était dans la merde vis-à-vis de ça, on ne savait pas trop quoi faire. Alors, nous avons tout de même décidé de partir en tournée, et pendant ce temps-là, mes colocs junkies ont vendu tous mes vinyles qui étaient dans ma chambre, y compris le test de pressage ! Des années après, j'ai entendu dire que quelqu'un le possédait quelque part, j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur cet homme, Jordan Mamone, qui avait acheté mon test de pressage dans un magasin de disques d'occasion qui ne se trouvait pas loin de chez moi. Il l'avait gardé en parfait état, nous avons donc pu le faire remasteriser et aboutir à la sortie de notre premier enregistrement original, avec quelques démos en plus que j'avais l'habitude de distribuer en format cassette dans les clubs de New-York quand il y avait des soirées de concerts. Quand je raconte cette histoire, je te jure, j'ai encore du mal à y croire moi-même.



Comment avez-vous restauré et retravaillé les bandes dans le cadre de cette réédition ?

Alors, tout a été remasterisé par notre pote Andrew Schneider, qui a enregistré quelques albums d'Unsane.



Les chansons issues de Improvised munitions & demos sont nées alors que New-York était une ville assez violente et dangereuse. Peux-tu nous raconter ce New-York des années 1980 que tu as bien connu, l'ambiance qu'il y avait à l'époque, et les influences qu'elle a eu sur votre musique.

En effet, à la fin des années 80, New-York était une ville sans foi, ni loi, remplie de gens violents et drogués. Moi-même, à l'époque, j'étais accroc aux drogues tout en faisant mon boulot de conducteur de taxis. Le bruit, le désespoir et la vie dystopique en général ont eu une influence magistrale sur mon écriture. La musique agissait comme catharsis à tout cela. Je pense que pas mal de personnes s'identifient à la musique d'Unsane parce qu'ils ont justement des sentiments de frustration similaires aux miens.



Quel était la place d'Unsane dans la scène noise-rock américaine à l'époque ? Je crois savoir qu'il y avait des groupes comme Helmet ou Cop Shoot Cop qui commençaient à peu près à jouer à ce moment-là.

Il faut savoir qu'à l'époque de ces premiers titres, nous faisions quelque chose de très original. Pour ainsi dire, il n'y avait pas vraiment de scène "noise rock". En revanche, New-York comptait beaucoup de groupes bruyants, qui mettaient réellement en avant le bruit, c'était surtout le reflet de l'environnement de cette ville dans lequel nous vivions. Unsane n'a jamais cherché le succès commercial, nous souhaitions juste nous exprimer de façon la plus honnête et la plus pure possible.



Est-ce que tu sais quelle était le profil des premiers fans d'Unsane ? De quelle scène ou milieu artistique venaient-ils ? Car New-York a été un berceau important pour les arts et la vie underground dont les milieux étaient nombreux, à la fois musicalement (punk, no wave, noise, expérimental...) mais également artistiquement.

Je ne sais pas s'il y a un profil, New-York a toujours été le berceau de la créativité. Je suppose que les premiers fans ont simplement aimé la pureté de notre démarche et de nos convictions, et qu'ils ont pu s'y retrouver dedans.



Est-ce que tu pourrais me dire comment et par quel biais le "son" d'Unsane a été forgé ou inventé ?

J'ai toujours écrit de la musique de la manière qui me semblait être la plus précise pour m'exprimer, mais vraiment de manière personnelle. Je n'ai jamais trouvé aucun intérêt à ressembler ou vouloir sonner comme quelqu'un d'autre.



Je vais terminer l'interview par quelques questions qui n'ont rien à voir avec cette tournée et sortie évènement :

Human Impact est mis en pause le temps de la tournée d'Unsane, c'est ça ? Tu confirmes que le groupe est encore bien vivant ?

Oui ! Je te confirme que nous travaillons sur de nouveaux morceaux.



La suite d'Unsane après cette tournée, c'est quoi ? Je ne pense pas que tu sois dans tous ces trucs anniversaires comme font beaucoup de groupes qui tournent pour les 20 ou 30 ans de leurs meilleurs albums.

En ce moment, nous sommes en train d'écrire de nouvelles chansons pour un album. Une fois qu'il sera terminé et sorti, nous repartirons en tournée.



Vous allez passer faire quelques dates en France, quels sont tes groupes préférés français ?

La France a toujours été un pays dans lequel il fait bon jouer. Je dirais que Sofy Major est le groupe français que j'ai le plus aimé parmi ceux avec lesquels nous avons pu jouer.

Merci à Chris et à Dan de Discipline PR.

Photos : Cody Cowan