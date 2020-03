Un groupe parisien qui s'appelle Union Jack et qui fait du punk-rock avec des saveurs US, si c'est pas la démonstration que le punk est international. International mais aussi immortel car Union Jack, tout comme le punk, vient du dernier millénaire. Créé en 1997, ce trio a enchaîné 6 EPs et LPs, essentiellement punk rock, mais avec quelques glissements vers le ska, rock, voire hardcore. Et ces vingt ans d'existence, de belle constance n'ont pas entamé leur envie de remettre le couvert avec Violence. Et ils te claquent dix tartes aux braises, chaudes à faire fondre tes cages à miel.



Union Jack, c'est Tom (guitare, voix), Ben (basse, voix) et Antoine (batterie, voix). Dit comme ça, on se demande qui chante, eh bien ils chantent tous ! Enfin, surtout et Tom et Ben qui sont vocalement complémentaires, tous deux jouant avec une tessiture rauque à souhait, mais avec des nuances qui permettent d'avoir un jeu très intéressant : en chœur, en opposition, en dialogue, cette dualité microphonique rajoute en intensité et densité à un album qui n'en manquait déjà pas, de l'intensité. Car musicalement, Violence développe 30 minutes de punk rock sans écarts les ska ou rock steady, que l'on pouvait retrouver dans les albums précédents (hormis l'interlude d'une minute "Legacy" en guise de mi-temps). Pas de ralentissement de rythme pour cet album relativement varié où les vingt d'expérience se ressentent avec chaque track qui amène sa petite teinte personnelle, un gimmick bien placé, un refrain bien senti, une ligne de basse sautillante, un rythme générateur d'headbanging. Pour les lyrics, c'est du classique, mais toujours d'actualité puisque sont abordés les critiques sur la société de consommation, du travail, du grand capital, les inégalités sociales, ou les comportements sexistes et misogynes.



Alors j'ai beau avoir annoncé en liminaire que le punk rock est mondial, on va préférer les circuits courts, et la production locale, surtout quand elle est de cette qualité, car Union Jack, c'est bon pour la planète et c'est très bon pour les oreilles.

Eric