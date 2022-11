Undo est un quatuor fraîchement constitué du côté de Nîmes comptant dans ses rang Jean-Mi Turco, actuel bassiste de The Last Brigade. Un gars vraiment sympa, que j'ai rencontré il y a quelques années dans les bureaux de la holding Kicking (en vérité, sur la terrasse de Mr Cu! et de Cécile). Bon, tu t'en fous un peu, mais je voulais le préciser. Notre Jean-Mi, donc, est la tête pensante de Undo, et qui a enregistré Free freak, premier EP du groupe, du côté du Cube Studio par Yann Morel et Sébastien Deschamps (Flying Donuts, Billy The Kill, Red Gloves et tant d'autres !), et ce, en compagnie de Maximilien Maire, batteur de.The Last Brigade. C'est bon, tu es toujours là ? On peut parler du disque ? Allons-y, alors.



Cet EP est destiné aux amoureux de guitares qui bavent, aux amateurs de mélodies qui défoncent, à tous ceux qui aiment le compte à rebours "1, 2, 3, 4" ainsi qu'aux aficionados des années 90. Des gens comme moi, ou comme toi si tu as vécu (ou à défaut, si tu aimes) cette prolifique période pour le (punk/indie/fuzz) rock qu'on aime. Dinosaur Jr., Pavement, Alice In Chains, la scène Sub Pop, j'en passe et peut être des meilleurs, hantent les distorsions mélodieuses de Undo qui font mouchent à tous les coups. Lourd ("Too late", "Well"), aéré ("Sucker soul"), massif ("Without a crown") ou explosif ("Too young to die"), le rock décomplexé d'Undo est simple, direct et carrément jouissif. Les deux musiciens (car Jean-Mi a enregistré guitares, basse et voix) s'exécutent avec passion et sans complexe, à la manière d'un Billy Gaz Station il y a de cela quelques années (en creusant bien, on peut retrouver pas mal de points communs entre ces deux formations). Free freak est plus qu'une carte de visite. C'est un sésame pour une ode au plaisir fusionnel des ingrédients essentiels du rock. En espérant que ce ne soit que les prémisses d'une belle aventure dont la bonne parole se propagera sur quelques scènes de notre cher pays. Au pire, je descendrai à Nîmes voir une répète entre deux sessions de brainstorming chez Kicking (entendez là un apéro et un plongeon dans la piscine).

Gui de Champi