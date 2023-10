Comme un bonheur n'arrive jamais seul, la sortie de Revenge of the martians vol 2 - deuxième et dernier épisode du tribute consacré aux Uncommonmenfrommars - a fait l'objet, comme pour le précédent opus, de la préparation, et ce en toute indépendance, d'un fanzine spécial. Et qui d'autre que l'inusable Jean-Louis du zine et label Paranoïa pour mener à bien ce beau projet ?



Pour ce numéro, ce sont 68 pages qui mettent à l'honneur le génial quatuor de Serrières. Avec une courte et efficace interview de chaque groupe présent sur la compilation (et avec des questions identiques pour chacun), des interventions de grande classe d'acteurs privilégiés ayant côtoyé le groupe (dont le légendaire Olivier Portnoi et une passionnante interview de Marlène, la maman des frères Follain) et de très belles photos de David Basso (Diesel) et de Denis Charmot. De quoi en prendre plein les yeux avec des clichés de diverses époques, de retrouver les bons mots des groupes qu'on aime tant et de faire plus ample connaissance avec des artistes qu'on ne voit pas si souvent dans les magazines. La mise en page est efficace, le contenu est naturellement intéressant, et le lecteur amateur du groupe venu de Mars se délectera sans modération des bons souvenirs laissés par les Unco aux différents intervenants de ce zine, et de l'empreinte dans l'histoire de la scène rock en France (et même ailleurs) que Daff, Trint, Ed et Jim ont laissé.



Revenge of the martians vol 2 A fanzine special est donc une chouette initiative du fanzine marseillais dont la lecture est idéale en écoutant l'excellent galette produite par Kicking Records. Au point de nous donner la furieuse envie de ressortir la discographie des petits hommes verts en se rappelant que UMFM était une belle machine de guerre.



Et comme c'est la fête, ce zine est accompagné de la réédition de l'unique Uncommonzinefrommars réalisé au début des années 2010 par Jean-Louis et le groupe, ainsi qu'un photozine de clichés de Denis Charmot. La classe à Dallas, la classe sur Mars.



100 exemplaires sont dispo en VPC. Les modalités sont disponibles en envoyant un courriel à jeanlouis.boyer71@yahoo.fr qui est très réactif.