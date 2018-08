Diesel est un rockumentaire étonnant. Et détonnant. Imaginé il y a vingt ans par son réalisateur David Basso, compilé durant deux décennies sur la route et monté depuis quatre ans, il permet un voyage en immersion dans le quotidien de groupes et d'activistes du punk rock autour d'une colonne vertébrale bien connue de nos lecteurs (à savoir le groupe Uncommonmenfrommars). Prêt pour le voyage ? One, two, one two three four !!!



1994. Le punk rock, par le biais de The Offspring, Green Day, Bad Religion et consorts assomme le monde. Trois frangins et un pote d'enfance se lancent dans l'aventure, et David, cinquième roue du carrosse (sans que cela soit péjoratif), prend la caméra. Ainsi est né Uncommonmenfrommars. Presque 20 ans sur les routes, des centaines de concerts dans le monde entier, une pelletée de disques, des milliers de kilomètres pour rejoindre salles, squats et autres festivals, et une vie dévouée au rock. Celui qu'on aime : amplifié, passionné et passionnant. Tout ça pour en recueillir quoi ? D'ailleurs, l'esprit punk rock, c'est quoi ? Vastes questions. Alors qu'on assiste tout au long du film à la montée en puissance du groupe (signature et fer de lance éphémère d'une major, enregistrement aux États-Unis) puis, du jour au lendemain, aux plans démerdes, à la prise en main de tout le merdier administratif et logistique, et à l'application grandeur nature du DIY sans jamais que la passion ne soit altérée, cette niche qu'est le punk rock et l'univers de la débrouille est brillamment décrite et analysée par les groupes et musiciens les plus influents de par chez nous (Burning Heads, Nasty Samy, Dead Pop Club, Les Wampas) et du monde entier (brillantes analyses de Bad Religion, Hard Ons, Frank Turner, NOFX), mais aussi d'activistes divers et variés (comme le passionnant sociologue Fabien Hein, l'éminent journaliste Franck Frejnik ou le manager des Béruriers Noirs et patron du label Crash Disques Marsu).



Les fausses idées (notoriété, business, glandage...) sont balayées d'un revers d'accord de guitare, et c'est bien cela qui est fascinant dans ce road movie : en pulvérisant les clichés, ces passionnés révèlent la réalité du punk rock en France et dans le monde entier. Ainsi, Peter Black en surprend plus d'un quand, alors qu'il n'est pas en tournée, il conduit un taxi en Australie. Autre exemple avec Forest Pooky qui, en revenant d'une tournée à la Réunion, a émargé un bénéfice de 23 euros. Sans oublier la stratégie de Fat Wreck Records qui privilégie la qualité des groupe à la quantités de disques vendus.



Pour avoir personnellement baigné, à moindre mesure, dans ce petit monde pendant quinze ans en partageant le quotidien d'un groupe qui s'est forgé sur la route (Flying Donuts pour ne pas les citer), Diesel a réussi à me surprendre. Et bien sûr à m'émerveiller. Car plus qu'un film, Diesel est aussi la bande son d'une génération de passionnés, activistes, fanzineux, acteurs de l'ombre et aussi et surtout spectateurs et auditeurs qui, en organisant un concert dans un bar miteux, en tirant une feuille de chou faite de chroniques et d'interviews, ou en se déplaçant de salle en salle, ont fait, font et feront toujours (sur)vivre le punk rock. Chapeau.



En attendant la production du DVD, je te conseille fortement de te renseigner sur le site du film ou sur les réseaux sociaux pour savoir si le film sera diffusé dans ta ville en version grand écran. Car, crois-moi, ça vaut le coup d'oeil.

gui de champi