Ugly Kid Joe dans le hors série Hellfest ? Et pourquoi pas ??? Le groupe a retourné la MainStage 01 et Klaus Eichstadt, guitariste de son état, nous raconte ses impressions sur le festival de l'enfer.

Ugly Kid Joe Tout d'abord, que signifie pour vous de jouer au Hellfest ?

Jouer au Hellfest est un immense honneur pour nous et une opportunité incroyable de jouer devant autant de monde. La France a toujours été un pays formidable avec nous, sans mentir, vous êtes un des meilleurs publics du monde !



D'après ton expérience, considères-tu le Hellfest comme l'un des meilleurs, voire le meilleur festival d'Europe ou du Monde ?

Je dirais que le Hellfest est sans conteste l'un des meilleurs festivals auxquels nous ayons jamais joué, sinon le meilleur. Évidemment, le Wacken ou le Graspop me viennent aussi à l'esprit, mais ils sont tous là-haut ensemble. Visuellement, avec tous les décors et les trucs pyrotechniques, je pense que le Hellfest est celui qui a meilleure allure.



Ugly Kid Joe Qu'avez-vous trouvé de plus impressionnant au festival : l'accueil (organisation et public), le décor ou la programmation ?

Le décor ! Les structures, la pyrotechnie, les feux d'artifice, c'est dingue ! Le nombre de groupes et de personnes était également ahurissant !



En tant que fan de Motörhead, tu es passé près de la statue de Lemmy, où sont conservées une partie de ses cendres ?

On est plusieurs dans le groupe à y avoir fait une sorte de pèlerinage. Lemmy a toujours été très aimable et gentil. Rest In Peace.



Préparez-vous et appréhendez-vous un concert de 50 minutes tôt dans la journée différemment d'une place en tête d'affiche dans la nuit ?

En gros, c'est la même chose. Nous devons juste commencer à nous préparer beaucoup plus tôt !



Ce n'était pas la première fois que vous jouiez au festival. As-tu remarqué une évolution depuis ta dernière fois là-bas ?

Ouais, ça a pas mal évolué. Les installations, les structures pyrotechniques... sont devenues plus grandes et plus impressionnantes. C'est devenu un vrai spectacle maintenant !



Ugly Kid Joe Jouer sur la même scène que Metallica signifie-t-il quelque chose de spécial pour vous ?

Carrément ! Metallica est un groupe que nous aimons le plus et qui nous a influencés depuis que nous avons commencé à jouer nos instruments. Partager la scène avec eux est un rêve devenu réalité.



Vous avez une anecdote ou un souvenir fort à partager sur votre expérience au Hellfest 2022 ?

Whit et moi avions deux de nos plus chers amis d'enfance venus de Californie, des mecs avec qui on fumait de l'herbe et avec qui on écoutait Black Sabbath à 15 ans. C'était donc plutôt cool de regarder des groupes de métal avec eux au Hellfest plusieurs années plus tard. Et ils ont pu nous regarder jouer ici aussi !



Quels groupes as-tu regardé pendant ce festival ?

Bring Me The Horizon, BLS , Metallica. Tous étaient supers, mais pour moi, c'est BMTH qui a volé la vedette !



Quels sont les plans à court et à long terme d' UKJ ?

Nous avons encore quelques concerts en Europe cet été, puis nous sortons notre nouvel album Rad wings of destiny le 21 octobre avec une tournée européenne complète en novembre. J'espère vous voir en France !

Merci Klaus et Hey! Hello! à Gav !

Photos : JC Forestier

gui de champi