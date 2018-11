"Alors les Seigneurs Ez3kiel et High Tone adoubèrent le jeune Ubikar et l'invitèrent à rejoindre la confrérie des esthètes de l'electro" - chapitre MMXVIII du livre de la musique électronique française. Blague à part, ce trio lyonnais (Quentin Martinod - basse et synthé, Stefan Chamolt - guitare et synthé, Nicolas Quintin - batterie et machines) propose pour ce troisième album une nouvelle confluence entre divers styles, à la croisée des chemins. Ici la musique électronique, celle des machines sert le rock, le hip-hop, le ragga. Elle y insuffle la part de violence, de ténèbres, de chaos, car Ubikar ne cherche ni l'apaisement, ni la facilité. A l'instar des deux groupes cités en préambule, les 9 tracks sont autant de variations musicales, tantôt pointillistes, tantôt écrasantes, toujours particulières. D'ailleurs, le premier clip issu de ce LP, "Control" (avec Sylvain Ferlay), donne un aperçu de l'univers d'Ubikar, mais n'en dévoile qu'un infime aspect. Une belle démonstration que l'électro peut accompagner toutes les musiques, mais servir aussi sa cause, quand l'entité créatrice maîtrise aussi bien ses instruments. Et Ubikar est seigneur dans ce domaine.

Eric