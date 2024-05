Überflüssig est tout sauf superflu. Les habitués de la langue de Goethe apprécieront la réf. N'empêche que c'est vrai : le duo, tout droit venu d'Allemagne (sans blague ???) et actif depuis 1996, est un groupe "couteau suisse", aussi à l'aise avec le punk pop que les folk songs, sans jamais dévier d'un iota de son amour pour le punk rock. C'est parfaitement illustré avec Love, peace and pleasure, nouvel EP cinq titres qui brasse assez large. Tiré à 500 exemplaires (mais dispo en ligne un peu partout), Love, peace and pleasure, intégralement chanté en anglais, est un disque brut et attachant. Sans artifice et sonnant délibérément un peu old school, les cinq chansons font mouche à tous les coups. Passé le rétro "On the way" sentant à plein nez le post punk, les bombes punk rock (le Groovie Ghoulies "Halleluja"..., l'acidulé "Boring Room" avec son solo probablement joué à un doigt) croisent le chemin de "Go for a walk", magnifique ballade de plus de sept minutes, et clairement, ça le fait ! S'autodéfinissant groupe TrashPop-Punkrock, et arrivé au sein de notre rédac' un peu par hasard, Überflüssig est une chouette découverte qui mérite de se plonger dans son épaisse discographie. Tu me connais, je ne vais pas m'en priver !