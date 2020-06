Est-ce qu'une part de clafoutis a toujours le goût du clafoutis ? Bien sûr que oui ! Est ce qu'une part de Ludwig Von 88 a la même saveur que Ludwig Von 88 ? Avec des projets solo des anciens membres comme Sergent Garcia ou Junior Cony, on peut imaginer que chaque morceau de LV88 va amener une nouvelle saveur. Mais pour cette fois, avec le trio U-Sister, emmené par Charlu, un des bassistes des Ludwig, on reprend la même recette qui a mitonné si longtemps dans la marmite de la tribu des Hou la la ! Un punk rock basique et efficace, portant un chant polyphonique revendicatif plus dans le désir de révolution que de grosse déconne. Un peu moins de poilade débridée, encore que "Touche toi" en amène une bonne dose, et un peu plus de "hasta la victoria siempre". Il y a même une parenthèse plus personnelle avec le titre hommage "Adieu Suzy". Pour accompagner tout ça, une guitare qui décape, une basse qui pilonne et une batterie modèle électronique pour arriver à retrouver le son de la boîte à rythme. Dans un tempo soutenu mais pas frénétique, Charlu, Pierre et Tutu, nous resservent une bonne part de clafoutis, avec des vrais morceaux de Ludwig Von 88 dedans.

Eric