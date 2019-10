The devil (didn't make me do it) Lucifer, my love Sex magick I know how to hex you I'm wicked IN LVX Santa muerte Let's hang together Femme fatale IN NOX Satanic initiation ritual

Ouah, génial ! Un groupe de black métal qui affiche son amour pour les rivières de sang, le sacrifice de vierges et Baphomet. Ça va hurler la dévotion à Satan à coup de double grosse caisse, de nappes d'orgues pesants, de death growl, de riffs assommants et de chœurs de nonnes sous Tranxene. Ça va saigner ! ...Ah, mais on me dit dans l'oreillette que pas du tout, car si Twin Temple révère le diable, c'est avec une bande son totalement antinomique aux classiques du genre et à ce que laissait présager la pochette. On nage dans la soul, le R'n'B, et donc le doo-wop. Des cuivres, une guitare tout en doigté, une basse qui swingue et une chanteuse qui chante sur 10 titres son amour pour l'ange déchu. Très proche musicalement et vocalement d'Amy Winehouse, ce duo de LA, à savoir Alexandra et Zachary James, livre un album atypique si on appréhende l'album dans sa globalité. Mais si on ne prête pas vraiment attention aux textes et au packaging, il s'agit juste d'un bon album de blues soul, où seul le gospel initiatique de la ghost song "Satanic inititation ritual" dénote un peu avec le reste. Incongru et sympathique.

Eric