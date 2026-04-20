Action réaction. Pas besoin d'attendre qu'une éventuelle intro crescendo te mette dans le bain, pas d'approche liminaire conceptuelle pour te faire rentrer dans l'album, pas de parlotte, de 1, 2, 3, 4 aux baguettes. Avec The Twin Souls, tu te prends la guitare en intro direct qui déroule son thème brut et agressif. Action. Et tu te dis que ça commence très bien pour ce premier album des frangins Marcos. Réaction. Un beau 10 titres qui fait suite aux deux premiers EP qui nous avaient déjà fait du bien en 2019 et 2021. Et s'ils aiment conserver une constance dans les artworks de leurs productions avec ce même duo de couleurs entre rouge vif et bleu aigue-marine, ils continuent également dans le même style, rock, rock, rock.



Et ça sonne Royal Blood dans les intros brutes et incisives, celles qui sont simples et furieusement efficaces. Mais ça partira aussi comme The Black Keys ou The Raconteurs, avec des tracks blues rock qui swinguent et qui font honneur au Dieu Rock'n'roll. Et pour The Twin Souls, c'est toujours la même recette avec Martin et Guilhem qui savent tout faire (chant, guitare, batterie et clavier), et s'amusent à changer de rôle à leur convenance. Alors, je n'ai pas l'oreille pour reconnaitre qui passe à la guitare ou à la batterie, mais le double chant en alternance permet de varier les plaisirs, et que ce soit Martin ou Guilhem au micro, ben ils chantent bien. En fait, ils font tout bien. Et tout au long des 10 titres, c'est frais, c'est vivifiant, c'est spontané, c'est énergique. Et si l'avant dernier track qui se prénomme "Prelude", balance un peu vers la musique western un peu planante, le dernier titre "War" se déroule comme un triptyque où 3 ambiances vont s'enchaîner pour terminer en apothéose.



The Twin Souls continue sa route pavée de bonnes intentions, celles de faire chauffer la flamme du rock, et les comparer à Royal Blood ou The Black Keys n'est pas juste une similitude dans le côté duo (sinon j'aurais pu dire David et Jonathan...), mais parce que les Toulousains ont ce même désir que leurs homologues, celle de se faire plaisir et de nous le communiquer. Évidemment, il faut les voir en concert, ça tombe bien, ils tournent pas mal. Assurément, il faut te procurer ce dernier album, et c'est facile, il est sorti ce 14 novembre. La vie est quand même bien faite.

Eric

Publié dans le Mag #68