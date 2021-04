Ch ch chewa Tenderly From the left to the right Hey hey Keep keep

2, duo, II, deuxième, bis repetita. On va développer cette idée autour de ce chiffre 2 jusqu'à plus soif pour parler de cette nouvelle sortie. Pour ce deuxième EP, qu'ils ont sobrement intitulé II, les frères Marcos qui forment le duo The Twin Souls, nous offrent non pas 2 tracks, mais 5, aux noms qui sonnent parfois double : "Keep keep", "Hey Hey", "Ch ch Chewa". Dépassée cette amusante allitération numérale, on espérait que Martin et Guilhem allaient également répéter la même recette pour cette deuxième mouture que celle développée dans leur premier EP, à savoir un bon rock nerveux qui puise dans les bonnes recettes du son des 70's (de Led Zeppelin aux Black Keys ). Et c'est le cas, et c'est tant mieux ! Même si, pour ce nouvel EP, ils savent aussi faire le lien avec le traditionnel pop rock british ("Hey hey"). Un chant à 2 voix, un intervertissement des instruments au gré des compos, à croire que la gémellité apporte un surcroît d'âme à la création artistique, une dynamique fusionnelle. Celle des The Twin Souls est évidente, et la qualité de cette deuxième galette l'est toute autant.

Eric