Encore un coup du grand capital et des restrictions budgétaires et d'effectifs ça ! Obligés de tout faire à deux, et même d'échanger leurs instruments ! Quand on dit que la musique est un sacerdoce ! A moins que ce soit par jeu... Peut-être que les frères Martin et Guilhem Marcos voient plutôt ça comme une relation fusionnelle, où le line-up peut varier suivant les titres. Après tout, les groupes de rock en binôme se doivent d'être polyvalents. En tout cas, pour leur premier EP, les Toulousains se passent les instruments pour proposer un power rock influencé par d'autres duo comme les Black Keys ou White Stripes. Mais aussi des groupes qui osent le quatuor comme Led Zeppelin ou Rival Sons. Un rock bien stylé, aux parties de guitares changeantes, toujours incisives, accompagnant (ou accompagnées par) un chant à 2 voix qui renforce l'intensité des 4 titres. A l'écoute de ce premier EP, on sent bien qu'il y a du potentiel qui ne demande qu'à s'étirer sur un album. Ben oui, mais les restrictions n'ont pas touché que les effectifs, et avec seulement 4 titres pour leur 1er EP, on reste sur notre faim. Allez, les frangins, on retourne en studio !

Eric