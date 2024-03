Colmar est une très jolie ville, très active sur le plan du rock avec son emblématique Grillen mais aussi avec de nombreux groupes dont les musiciens se croisent souvent... Et si les projets se forment et se défont, certains décident de remettre le couvert encore et encore, c'est le cas de Thomas (chant) et Mika (claviers) qui après Moodsensor et Glide On The Black Cloud montent ensemble Twelve Diversions. S'ils composent à deux, le passage du studio au live requiert un peu de renfort et c'est tout naturellement qu'ils font appel à deux Nicolas, Uhlen pour la batterie (Glide On The Black Cloud évidemment aussi mais encore Nic-U, Crown, Me As The Devil , Stellar Temple) et Kloss pour la guitare (Dr Boost).



Quand on mélange toutes ces influences des expériences passées, on obtient les nombreuses déviations (onze et non douze comme le nom le suggère) d'une route tracée par l'électro-rock. Quelques bifurcations indus, un petit détour métallique, un embranchement dark, une aire de repos folk, une voie d'accélération plus speed, l'exploration de Forwards becomes backwards recèle quelques surprises. Si la tonalité de l'ensemble permet de signer les compositions, les titres sont assez divers, évoquant pourquoi pas les groupes de chacun mais aussi des grands noms, entre Nine Inch Nails ou Alec Empire ("Constant connection", "Invisible", "Revolution") pour les parties plus torturées/énervées et Einstürzende Neubauten ou Roger Waters pour les passages plus calmes/apaisés ("I would like it with you", "You are your own creation", "Light on").



Que tu apprécies les voix graves capables de t'embarquer en quelques mots ou le sampling et l'utilisation de nombreux petits sons pour créer un univers (il faut d'ailleurs écouter l'album à minima en stéréo pour en profiter totalement), tu vas trouver ton bonheur avec Twelve Diversions, tes oreilles choisiront de se concentrer sur un aspect ou sur un autre, ou alors, les mélodies synthétiques ou cette saturation particulière des guitares auront raison de tes réticences face à ces nombreux choix que nous imposent les Colmariens.

Oli

Publié dans le Mag #57