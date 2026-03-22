Depuis la sortie de son tout premier single à la fin de l'année 2019, TV Sundaze s'est taillé, au fur et à mesure de son développement, une place au sein de la foisonnante scène garage rock hexagonale, un écosystème où se croisent les amateurs de fuzz psyché, de surf music ensoleillée, de punk nerveux ou encore de pop 60's. Originaire de Valence, le quatuor poursuit avec Plastic bags / Packing tapes une trajectoire amorcée sur ses précédents disques en accentuant la tension électrique et le grain punk de son jeu. Il doit aussi mesurer la tâche ardue de se démarquer avec un style qui ne semble pas beaucoup évoluer (hormis la production sans doute), préférant rester sur des principes de base qui font son succès depuis pas mal de décennies.



Avec ce troisième LP, TV Sundaze confirme sa volonté de creuser son propre sillon plutôt que de vouloir réinventer la poudre. Même si le groupe essaie de sortir des morceaux un peu plus aventureux (l'excellent "Don't mind me", par exemple, qu'aurait pu composer les Johnnie Carwash), il n'apporte pas d'innovation majeure et reste dans les rangs avec ses riffs affûtés, ses refrains immédiats, ses soli endiablés et son sens aigu de la mélodie entêtante. C'est mieux ainsi, car avec leur énergie et cette science du collage inspiré de leur influences musicales, entre le punk mélodique de The Descendents, l'éclectisme garage du boulimique Ty Segall, en passant par le rock indé 90's, le quatuor nous régale. La sauce prend en quelques titres (le surf-fuzz d'"Extinctor" est un délice exquis, suivi du très dansant "Problem II"), les quatre musiciens ayant parfaitement amalgamé un peu tout ce qui est passé dans leur oreilles, ce qui empêche le disque de sombrer dans la monotonie.



Et parce qu'ils ne se prennent jamais tout à fait au sérieux, les TV Sundaze glissent en fin d'album une chanson cachée rejouant "Don't mind me" au ralenti. Un clin d'œil ironique à leur propre hymne et un sens de l'humour qui achève de rendre ce disque aussi attachant qu'efficace. Aux dernières nouvelles, le groupe serait allé le défendre aux USA avec une quinzaine de dates en poche. Comme quoi, les formations françaises de rock peuvent encore et toujours se faire une petite place dans le pays de l'oncle Sam. En tout cas, avec Plastic bags / Packing tapes, des portes semblent s'ouvrir pour TV Sundaze et c'est tout le bonheur qu'on leur souhaite.

Ted

Publié dans le Mag #68