Trois ans après Change, Tusks - le projet pop-rock électronique de la multi-instrumentiste, chanteuse et productrice britannique Emily Underhill - signe en avril 2024 un troisième album intitulé Gold. Sur ce dernier, elle puise majoritairement son inspiration dans la solitude et l'espace du Devon, un comté du Sud-Ouest de l'Angleterre, alors que le pays venait de terminer de traverser sa période COVID et qu'elle digérait une séparation amoureuse. C'est souvent en se ressourçant et en s'isolant qu'on accouche d'un (très bon) album, qui plus est lorsqu'il est aussi introspectif. Une séduisante démarche artistique cathartique aboutie à Londres avec le producteur Tom Andrews (Stats, Fangclub, Laundromat) qui a façonné en compagnie d'Emily ces 10 titres aux atmosphères planants et aux sensations célestes.



Ce sont ces grands espaces qui sont retranscrits dans ce Gold dotés d'harmonies qui font mouche presque instantanément. Bien qu'initialement influencée par des formations plutôt post-rock dont Sigur Rós et Explosions In The Sky, voire shoegaze et rock (My Bloody Valentine, Foals, Wolf Alice...), c'est plutôt le côté pop "urbain" qui ressort sur ce troisième album. Ce qui frappe chez Tusks est l'utilisation excessive (mais voulue) des synthétiseurs qui lui confère un aspect un peu déshumanisé et angélique. On remarque aussi qu'Emily aime jouer sur deux tableaux : d'une part celui des compositions pavoisées d'éléments (pré)formatés, parfois trop évidents comme "Artificial flames", "Gold" et "Body ache", et d'autre part, celui de titres plus "indé" dans l'esprit comme ce "Tainted plates" qui pue le trip-hop de Portishead, l'introductif et neurasthénique "Wake" qui porte bien son nom (la touchante "Read the room" est pas mal non plus dans le genre), ou encore l'excellente "Strangers" qui pour l'occasion sort la saturation et la batterie. À ce sujet, on aurait aimé que Tusks agrémente davantage son nouvel album de morceaux rock car l'effet est impactant (le final de l'œuvre est sublime). Un univers onirique et libérateur guidé par une voix empreinte de mélancolie qui a le don d'être aussi magnétique que délicate.

Ted

Publié dans le Mag #62