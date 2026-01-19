Non, Tulip Trip n'est pas un groupe batave qui va te faire découvrir les productions horticoles locales au travers de chansons sensorielles. Il faut plutôt chercher vers Montpellier pour trouver ce quatuor fraichement composé de Capucine, Antoine, Matis et Manu. Fraichement, car à peine formés en 2025 qu'ils sortent déjà ce premier EP de 5 titres : Another day of love. Si l'entame avec "UCBM" est plutôt orientée pop, où la voix douce de Capucine impose ses variations, on change de braquet avec la suite et le single "Another day of love" qui part plutôt vers un indie rock plus électrique. On continue avec une guitare un poil grunge pour "Demented glow", on part en "Drift" dans un mode rock alternatif bien relevé, et on clôture l'EP avec un retour pop avec "December night". En résumé, un EP bien ficelé, une belle première œuvre, agréable, prometteuse, surtout quand Tulip Trip flirte avec le rock plutôt que la pop. Et si, tout comme moi, la musique pop n'est pas vraiment dans ta playlist préférée, sache que les morceaux introductifs et conclusifs sont tout de même plus cools que sucrés, et passent crème.

Eric

Publié dans le Mag #67