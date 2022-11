On ne reçoit pas tous les jours par courrier des albums de groupes polonais, c'est un fait. Mais, tout récemment, Modulor nous a mis sous le nez B flat A de Trupa Trupa, un quatuor de Gdańsk. "Troupe de cadavres" (en VF) est composé de quatre personnes aux entités complètement différentes (un poète, un photographe, un peintre et un designer graphique), ce qui a une conséquence directe sur sa manière d'aborder et de composer sa musique dont les qualificatifs ne manquent pas : troublante, chatoyante, sombre voire étrange parfois. C'est une véritable plongée dans un bain d'eaux impures et agitées de soubresauts noise-rock, de slow-core mystérieux, d'indie-rock/pop enjôleur, le tout clairsemé ci et là d'éléments math-rock et de psychédélisme. Bref, pour le coup, on ne peut pas reprocher à cette formation de ne pas avoir une soif inextinguible en termes d'atmosphères sonores proposées.



Découvert à travers le clip aux images saccadées de "Twitch", titre qui d'ailleurs rend un bel hommage à Sonic Youth, la musique remuante de Trupa Trupa a été influencée par les effets négatifs du COVID. On y ressent un gros spleen planant tout au long de ce B flat A ("Lit", "Sick"). Mais la force de ce dernier est la véritable facilité à envouter malgré son trip erratique, les mélodies font souvent mouches tandis que les rythmes assez basiques et les voix (qui peuvent se répondent) servent parfaitement la chanson et facilite l'immersion. Une œuvre de l'esprit sensible - sans être très inventive - pour celles et ceux qui ont des affinités avec les œuvres de Sonic Youth (on l'a déjà dit), Fugazi, Can, Pink Floyd (période Syd Barrett), Velvet Underground, Glenn Gould ou Franz Schubert (NDLR : liste d'artistes fournies par le dossier de presse).

Ted