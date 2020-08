En plein confinement, on retrouve les Vésuliens de tRuckks via Skype pour déconner le temps d'une petite interviOU. Martin (guitare) n'ayant pas pu participer, c'est donc Lény (chant, basse), Hugo (guitare) et Cyprien (batterie) qui se prêtent gentiment à ce petit jeu du "Tu préfères quoi entre... ?". Pour rappel (ou info), le groupe a sorti l'année dernière son deuxième disque, un mini-album enregistré au Studio Black Box par Peter Deimel et qui s'intitule Autophage.

Monster trucks ou food trucks ?

Ensemble : Monster trucks !

Lény : ...parce que bon, nous sommes des gars un peu badass qui aimons les muscles, le barbecue et tout ça.



Noise-rock ou Psychenoisehardcore ?

Ensemble : Psychenoisehardcore.

Lény : C'est un truc qu'on a inventé parce qu'on fait un peu tout et n'importe quoi. Je crois que ça représente bien le groupe.



Tartine de cancoillotte ou chips ?

Ensemble : Tartine de cancoillotte !

Hugo : À 1000% ! Premièrement, parce que c'est plus simple à transporter, et deuxièmement, parce que c'est meilleur.



Lac en Zik ou Les Eurockéennes de Belfort ?

Ensemble : Lac en Zik.

Lény : Lac en Zik parce que c'est LA scène qu'il faut faire.

Hugo et Cyprien : C'est la famille !



Pouvoir changer le passé ou pouvoir changer le futur ?

Lény : Le futur.

Hugo : On aimerait bien vivre quand même !



Avoir une engueulade en studio ou une engueulade en concert ?

Ensemble : En studio.



Composer de nuit ou de jour ?

Lény : De jour, on n'a pas le choix.

Hugo : Ouais, notre créneau de local de répèt' est de jour.



Primitif ou Blindness ?

(NDLR : Primitif est un duo noise punk hardcore composé de Lény et de son frère qui a fait suite en avril 2019 à Blindness pour une raison de référencement et de cohérence, la formation étant exactement la même.)

Lény : Primitif.

Hugo / Cyprien : Blindness ! (rires)



Son clair ou son saturé ?

Ensemble : Saturé.

Hugo : Mais si tu as un bon son clair, ton son saturé est bon. L'inverse n'est pas évident.

Lény : On aime bien tout ce qui est saturé. Les acides gras saturés aussi.



Faire de la musique mineur ou majeur ?

Lény : On fait de la musique plutôt mineur.

Hugo : C'est plus sombre, moins joyeux.

Cyprien : Et la batterie en mineur ça sonne mieux.



Mac ou PC ?

Lény : On a tous des PC parce qu'on est tous pauvres.



Disque d'Or en Belgique ou tournée à succès en Chine ?

Cyprien / Hugo : Disque d'or en Belgique, on n'a pas envie d'attraper le corona !



Matraquer la mort ou matraquer la police ?

Lény : La police, direct ! (rires)

Hugo : C'est pas simple !

Cyprien : Mais est-ce que matraquer la mort ne revient pas à matraquer la police ?... [mime un mic drop en direct]

Lény : En contexte de coronavirus, matraquons la mort !

Hugo : C'est profond, hein ! (rires)



Doigts ou médiator ?

Lény et Hugo : Médiator.

Lény : On ne sait pas jouer aux doigts ! Non, je sais quand même un peu jouer aux doigts mais je ne suis pas très fort. Ça sonne bien au médiator quand même.

Hugo : Cyprien avec les doigts, il peut te jouer Fort Boyard.

Cyprien : Je suis team doigts.



Manger avant ou après un concert ?

Cyprien : Après, mon pote.

Hugo : Toujours après.

Cyprien : Quand tu manges avant, t'as des gaz pendant le concert.

Hugo : Une bonne grosse tartine de cancoillotte après le concert .

Lény : Des fois, ça fout la patate de manger un petit bout avant. Manger à 22h, on est en hypoglycémie totale !



Passer une semaine avec La Bite et le Couteau ou avec les Lysistrata ?

Lény : Aucun des deux !

Hugo : Oh la la, l'enfoiré quoi ! Dans tous les cas, on se fait déchirer ! En vrai, je n'en sais rien... Joker.

Lény : Avec les deux.

Hugo : Avec La Bite et Lysistrata

Cyprien : Ou Lysis et le Couteau

Hugo : Ou Lysistrabite



Week-end à Rome ou week-end à Vesoul ?

Lény : Vesoul !

Hugo : Vesoul !

Cyprien : Ah ouais ? Ouais, allez OK, c'est la mère Patrie.



À l'arrache ou ultra carré ?

Lény : À l'arrachcarré (rires)

Hugo : Dommage que Martin ne soit pas là pour répondre à cette question. (rires) (NDLR : Martin, quatrième membre du groupe, connu pour son "à l'arrachitude" chronique)

Cyprien [imitant Martin] "Mais alors ultra carré !"

Lény : Tout est calculé, en permanence. On essaie d'être à l'arrache en permanence, mais c'est pas évident tous les jours.



Le prochain disque : 2020 ou 2021 ?

Lény : On ne sait pas. On n'est pas pressés.

Hugo : Avec le virus, c'est l'incertitude.

Merci à Max "Koudzy" et aux tRuckks !

Photos : Sébastien North Photography (haut) / Maxime Maître (milieu) / Guendalina Flamini (bas)

Ted