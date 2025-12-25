Le nouvel album de Troy Von Balthazar est probablement celui qui le caractérise le mieux actuellement. Fragile et épuré, mais toujours avec autant de sensibilité, Aloha means goodbye marque une étape dans la vie de cette artiste unique qui a failli la perdre. Il nous raconte tout ça à la suite.

Salut Troy, ton nouvel album, Aloha means goodbye, se distingue de ses prédécesseurs par sa fragilité et son côté minimaliste, notamment dans les instrumentations ("Boom boom" en est le meilleur exemple). Pourquoi ce choix ? Te retrouves-tu davantage dans cette manière de composer désormais ?

Tout d'abord, merci beaucoup de me donner la parole à travers cette interview. Pour répondre à ta question, je pense que la simplicité qu'on peut ressentir dans ce nouvel album est une progression tout à fait naturelle. Je ressens moins le besoin de remplir toute la toile de couleur, les espaces vides peuvent être bénéfiques pour la musique, voire plus. Tu sais, ça prend du temps d'apprendre à arrêter d'en mettre partout. Ma compagne me disait, en parlant de ma musique, qu'il y avait beaucoup trop de sons à la Star Wars... J'ai finalement compris ce qu'elle voulait dire, alors j'ai expérimenté la méthode "Less is more".



Est-ce que cette fragilité que nous ressentons dans ce nouvel album a un rapport avec le fait que tu as été très malade pendant son enregistrement ?

Probablement, oui. Mon corps me faisait extrêmement souffrir. La musique était la seule chose à laquelle je pouvais me raccrocher. Chaque matin, j'avais environ une heure et demie devant moi pour travailler avant que la douleur ne revienne. J'ai entendu dire un jour que si l'on écrivait une page par jour, on finirait par avoir un roman. J'ai utilisé cette idée et j'ai construit l'album chanson par chanson. Je voulais garder une trace de cette aventure, et la musique que j'entendais dans ma tête la nuit. J'ai pensé que j'allais mourir, alors je me suis accroché à la musique comme un enfant tient la jambe de sa mère. Heureusement, je vais mieux maintenant.



Le titre du disque fait référence à ta terre natale, Hawaï. Pourquoi faire ce lien avec tes origines ? D'où vient l'origine de ce titre ?

Quand j'avais 5 ans et que j'habitais là-bas à l'époque, j'adorais rester seul à regarder les vagues s'écraser. Je ne parlais pas, je regardais juste les vagues de longues heures chaque jour. Ma mère m'a emmené chez un psychologue pour voir si quelque chose n'allait pas, mais il était gentil et m'a demandé si je me sentais bien en regardant juste les vagues et rien d'autre. J'ai répondu "oui", alors il m'a acheté une glace et nous ne nous sommes plus jamais revus.



Qu'ont en commun Hawaï (ta terre natale) et Angoulême (la ville où tu vis désormais), selon toi ?

La seule chose similaire entre ces deux lieux est qu'il y a des gens sympas. Mais ce sont deux endroits vraiment très différents sur plusieurs points de vue. J'aime vivre ici, mais ça ne me rappelle pas du tout la vie que j'avais à Hawaï. Déjà, il n'y a ni palmiers, ni surfeurs...



Pourquoi enregistres-tu chez toi ? Est-ce que c'est une question de budget ? Si tu avais un gros chèque pour enregistrer un disque, tu ferais quoi de plus ?

Je dois faire attention à la façon dont j'utilise mon énergie, donc avoir tout à la maison est la meilleure des solutions pour moi actuellement. Si j'avais un gros budget, j'irais dans un grand studio, mais honnêtement, en l'état actuel des choses, je n'en ai pas besoin. Rester bosser et enregistrer chez moi m'aide aussi à garder la propriété de toute ma musique, de mes enregistrements, de ne pas céder mes masters. Et puis, j'aime aussi enregistrer de la musique. J'aime le processus, les micros, le matériel, j'étudie tout ça. J'aime aussi mixer pour d'autres artistes et écrire pour eux. Avoir un petit studio chez moi me donne le temps d'apprendre tout ce que je veux apprendre, c'est comme piloter un vaisseau spatial.



Comment as-tu choisi tes invités sur le disque (François-Pierre Fol au violoncelle, Philippe Conde au dundun), le hasard des rencontres ?

J'aime trouver les meilleurs musiciens dans chaque endroit où je vis. Ils vivent tous les deux à Angoulême et ce sont d'excellents musiciens.



Qu'est-ce qui te fascine le plus dans la musique ?

J'aime les couleurs. J'aime les souvenirs. J'aime l'énergie. J'aime ces moments où la musique te prend aux tripes dès les premières écoutes. J'aime ce processus dans lequel tu peux écrire quatre chansons en même temps et les entendre toutes résonner dans ta tête. J'aime la sensation de peur qui arrive quand c'est le moment d'enregistrer une nouvelle chanson, et ce sentiment que j'ai quand je la termine. J'aime l'impossibilité de vivre pendant 30 ans comme ça avec cette musique dans mes oreilles.



Est-ce que tu écoutes beaucoup de musique quand tu ne composes pas ?

Pas vraiment. Ma mère m'a dit un jour : « Si tu veux être écrivain, lis, mais ne lis pas trop ». Elle lisait tellement de livres que lorsqu'elle a voulu s'essayer à l'écriture, ça l'a bloqué, elle n'en a pas été capable. J'aime garder un esprit clair quand j'écris, donc je n'écoute pas beaucoup de musique. J'ai généralement quelques chansons dans ma tête qui tournent comme des serpents, et ça suffit amplement.



Est-ce que la vie de tournée en groupe te manque ? Ou tu préfères ta solitude ?

Tourner avec un groupe me manque. Les amitiés et les concerts me manquent. J'adorerais rejouer plus de concerts, mais j'aime aussi jouer en solo, en duo ou en trio. Je ne suis pas difficile, j'aime un peu tout, peu importe la manière. Si ça arrive, je suis heureux. De toute façon, j'ai toujours été heureux de jouer de la musique triste.



Est-ce qu'une de tes chansons t'as déjà fait pleurer ?

Une de mes chansons ? Non, je n'ai jamais pleuré à cause de ma propre musique. Ce n'est pas vraiment mon style !



Quelle a été la chanson la plus difficile à écrire et à composer de toute ta discographie ?

C'est généralement celles que j'ai entendues en rêve et dont j'aurais voulu me rappeler complétement. Il y en a eu beaucoup de chansons comme ça. Parfois, je peux en imiter la structure, mais je n'arrive jamais à retenir la mélodie. Je me réveille, je cours vers un instrument, mais le temps que j'arrive et la chanson se dissout. Je reste assis au milieu de la nuit à côté de mon lit, guitare en main, en attendant que ça revienne, mais il est trop tard. La chanson disparaît, piégée dans le monde des rêves, de l'autre côté du miroir. Ce sont ces chansons-là qui sont les plus dures à attraper, à composer.



As-tu déjà eu envie de produire des artistes ?

Oui, beaucoup. J'en ai déjà produit quelques-uns et j'aimerais en produire davantage. J'ai tellement d'idées. J'aime essayer de nouvelles choses en studio. Mes oreilles sont grandes ouvertes. Tous les artistes qui lisent cette interview, appelez moi !



As-tu déjà rencontré des artistes qui font de la musique un peu comme toi tu l'abordes ?

Il doit en exister, mais c'est avant tout une expérience personnelle. J'imagine que d'autres artistes doivent ressentir les mêmes choses que moi, vivre ces moments magiques quand une nouvelle chanson prend forme. Quand la journée se présente comme une aventure et que tu vas te coucher heureux d'avoir trouvé quelques bons mots/textes ou un bout de refrain, eh bien, ce sont les meilleures journées.



Maintenant que tout a l'air d'aller mieux, quels sont tes projets à part tourner ? Tu as repris l'écriture de poèmes ?

Oui, j'ai recommencé à taper des textes tous les matins et j'écris de la musique pour quelques poètes en France, en plus de mixer pour un artiste américain et de travailler sur mon prochain album. J'aime avoir plein de projets en parallèle. J'espère en avoir encore plus à l'avenir et qu'un jour, j'écrirai de la bonne poésie.

Merci à Guillaume de Vicious Circle et Troy.

Photos : © Régis Feugère