Il est difficile de ne pas se répéter, encore et toujours, quand on est un artiste au langage aussi singulier que Troy Von Balthazar. Mais ce dernier étonne encore 20 ans après son premier album. L'américain a livré en mars dernier, Aloha means goodbye, un septième album solo très personnel et spécial dans le sens où, un peu à l'image de Shannon Wright, il a été composé durant une période dans laquelle le chanteur souffrait de graves problèmes de santé. Avec ses douleurs constantes et sa vulnérabilité, Troy a même pensé à la mort, mais il semblerait que la musique l'ait sauvé. En ce sens, ce nouvel album représente une forme fragile d'un espoir retrouvé (il va mieux aujourd'hui) et fait un bilan général de sa vie. Aloha means goodbye porte d'ailleurs en lui cette ambivalence : l'hommage à sa terre natale (Hawaï) où il puise ses racines et ses souvenirs, et l'adieu à une part de lui-même. Sur le morceau éponyme, un ukulélé évoque d'ailleurs cet ancrage dans l'enfance et le souvenir, presque comme une berceuse. Ce nouveau disque, bien plus connecté au réel que dans les rêveries introspectives d'autrefois, parle autant de l'enfance du chanteur ("Swimmer"), que de son passé ("St Patience") ou les épreuves de la vie en général ("Nurse 13"). Comme si Troy, au bord de la rupture, avait fait défiler toute sa vie, pour mieux la réhabiter ensuite.



Aloha means goodbye, qui a été réalisé dans son home studio à Angoulême (sauf le mastering confié à l'excellent Peter Deimel du Black Box Studio qui a produit le mythique Black black de son ex-groupe, Chokebore), se distingue par son minimalisme radical (à l'image de "Boom boom") bien plus marqué que sur les précédents travaux du songwriter. Les arrangements se font rares, presque ascétiques, avec un peu de violoncelle (par François-Pierre Fol), un piano furtif, et une percussion africaine (le dundun de Philippe Conde sur "St. Patience") pour accompagner l'habituelle guitare (plus acoustique qu'électrique) de Troy Von Balthazar, mais surtout cette voix habitée et nue pour mieux percevoir ce témoignage de vie. On aime l'imperfection de cet album (tout est relatif, il est loin d'être raté !) qui fait aussi sa beauté. La musique de TVB ne cherche pas à être polie ou conforme aux attentes de l'industrie. Elle est humaine, sensible et précieuse. Et pour ceux qui verraient encore l'ombre de Chokebore dans la carrière solo de Troy Von Balthazar, ce disque referme définitivement cette époque. En quarante minutes, Aloha means goodbye tente surtout de démontrer que cet "adieu" n'est finalement que l'annonce d'un nouveau futur lumineux pour l'Hawaïen.

