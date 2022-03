Black black Mr. Cohen Snowflake Violent Summer You Owe Me Jacob Move Me What I like (About Me) Le Monde Extérieur Until the Day Just Don't It Other People End Crazy

Sur le radar des nouvelles sorties attendues en 2021, Courage, mon amour !, le sixième album de Troy Von Balthazar, tenait une place importante dans le sens où l'Hawaïen nous déçoit plutôt rarement même si, avouons-le clairement, notre préférence se situe plutôt vers le TVB des débuts. "What I like (about me)", premier extrait du disque sorti en clip sur YouTube le 11 juin, nous confirmait assez rapidement que le frontman de Chokebore n'a jamais eu l'intention d'abandonner sa mollesse légendaire et son style pop lo-fi minimaliste axé sur une mélancolie dégoulinante et exacerbée. D'ailleurs, le clip en slow-motion de ce titre construit sans base rythmique était bien là pour appuyer le propos au cas où tu n'aies pas encore compris l'univers bien spécifique de cet artiste reconnaissable entre mille.



Éloge de la lenteur certes, mais alors, que de beaux morceaux viennent truster ce Courage, mon amour ! autoproduit dans le studio de l'Hawaïen dans la Creuse. On soupçonne après coup d'avoir peut-être compris le sens du titre ! "Black black" (un clin d'œil au sublime album de Chokebore sorti en 1998 ?) qui introduit ce disque. Découpé de façon bizarre en deux parties totalement différentes, ce morceau est d'une tristesse infinie. Le reste est du même acabit, seuls les arrangements changent finalement. Troy Von Balthazar troque parfois sa guitare contre du piano ("Mr. Cohen", "Violent summer", "Move me") ou un synthé, en y ajoutant par moments une légère percussion, ou bien passe d'un enregistrement sur bande au digital, le tout agrémenté de petites touches sonores faisant office d'habillage, parfois bidouillées. On notera la présence appréciée d'un "Just don't it" (un peu) plus vigoureux que la majorité des morceaux.



Courage, mon amour ! c'est aussi cette poésie si chère à TVB (il est auteur de 3 recueils de textes) qu'il met en musique. "Le monde extérieur" fait justement honneur à ce genre littéraire dans lequel il récite quelques vers en français traduits en anglais dans la foulée. En somme, ce nouvel album nous réjouit. D'une part parce qu'il résume parfaitement la personnalité de TVB en 13 morceaux, une âme solitaire face à elle-même qui arpente ses propres chemins dans la quiétude rurale et exprime ses profondeurs en chansons, et d'autre part, parce qu'il n'y a tout simplement aucun morceau à jeter, ce qui facilite l'écoute de cet album intimiste fortement apprécié.

Ted