On ne va rien vous cacher, quelques fenecs dont moi-même étions ultra fans des "plus ou moins" débuts de Troy Von Balthazar. "Dogs", "Took some $$", "Bad controler", "Very very famous", "Dots & hearts" ou encore "Queen of what ?", quelques bijoux de pop lo-fi parmi tant d'autres dont nous n'oublierons jamais l'existence car la musique marque la vie. Il faut dire qu'après la sortie du plutôt bon ... Is with the demon, nous avons presque perdu de vue le bonhomme. Knights of something est parvenu discrètement jusqu'à nos oreilles en 2016 sans parvenir pour autant à nous toucher de manière significative. Surement un défaut de renouvellement ou d'inspiration. Après tout, TVB s'en fout de nous, il exorcise ses démons et nourrit sa solitude en composant ce qu'il veut, comme il le veut (donc toujours presque seul). L'Hawaïen installé en Europe a sorti cette année son 5ème disque, It ends like crazy, et les sensations qu'on avait eu sur le précèdent se répètent un peu, sans qu'il soit intégralement inintéressant pour autant. Quelques titres sortent cependant du lot ("Impale", "Lullaby for psycho", "Hell", "Filthy days") et démontrent encore la magie dont cet artiste est capable. Après s'être révélé, ce nouveau disque se rapprocherait plus d'... Is with the demon que de son prédécesseur. Un bon présage pour la suite ?

Ted