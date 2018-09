Ce fut l'une des plus belles découvertes de la dernière édition de La Ferme Électrique. Tritha Electric, ce trio fondé en 2011 autour de la charmante Tritha Sinha, chanteuse de musique classique indienne un peu punk sur les bords, et du batteur (de Menwhopause) et producteur Paul Schneiter, exilé depuis pas mal d'années en Inde, a sorti un premier album sous ce patronyme l'été dernier (l'album Pagli de 2014 l'étant sous le nom Tritha ). Rejoint en 2013 par le guitariste Mathias Durand, la formation distille sur son Raagas in Paris un savoureux mélange de rock psyché, se projetant sur les confins du krautrock, avec le folklore de la musique indienne. Enregistré à Paris donc, ce disque a de solides arguments pour vous envoûter que ça soit en mode zen ("Kayyum" ou les deux parties de "Yaman rhapsody") ou de manière plus mouvementée ("Ganana" ou la seconde partie de "Radha's fantasy"). C'est tout bonnement génial, d'autant plus que le groupe prend bien soin de donner à chacun de ses 7 morceaux sa propre personnalité et évite l'ennui. Si bémol il y a, on regrette juste qu'il n'y ait pas eu plus de moments "électriques" voire de folie marquante à l'instar du titre inaugural.

Ted