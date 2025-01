Take me by surprise Season in the sun Butterflies Reaching for the moon Riding high

Un groupe de rock avec parfois quelques accents plus pop du fait de solides mélodies, un groupe qui aime les titres courts et efficaces, un groupe qui manie un peu l'ironie et les pédales de distorsion. Cette définition convient à quelques mastodontes de la scène (de Weezer aux Foo Fighters) mais aussi à de jeunes formations pour le moment plus discrètes (quand tu pars de Mulhouse, c'est un handicap, comparé à Los Angeles ou Seattle) qui enflamme les cafés et les clubs comme les Trigger King. Leurs cinq premiers titres enregistrés sont sortis sous le nom de The giant rooster EP et exposent leur rock inspiré de leurs glorieux aînés, qu'il soit enjoué ("Take me by surprise"), bluesy ("Season in the sun"), masqué derrière des effets plus ou moins psychotropes ("Butterflies"), acoustique ("Reaching for the moon") ou chauffé par le soleil du désert ("Riding high"). Sur une rythmique assurée, les guitares prennent leurs aises et le chant assure son rôle de guide rassurant et chaleureux. Un premier essai transformé qui donne envie de les croiser sur leur terrain, celui de la scène où ils sont certainement encore plus émouvants et électrisants.