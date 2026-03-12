Cinq ans après un EP nommé Neuroses, le trio nantais Treaks revient avec Ego, un premier album coup de poing qui ouvre grand les portes d'un univers dans lequel s'entrechoquent rock noisy, sons électroniques (flirtant parfois avec le rock indus), éclats de disco-punk et refrains d'une pop indé 90's dopée à l'adrénaline. On y perçoit même quelques relents de grunge, histoire d'ancrer encore davantage le groupe dans cette décennie qu'il semble chérir. Globalement, Ego avance frontalement, porté par le chant expressif et viscéral de Clothilde. Moins hystérique qu'Aurélie Poppins (Cocaïne Piss), plus bruyante que Skin (Skunk Anansie), et tout aussi enthousiaste que Kathleen Hanna (Bikini Kills), elle crache ses revendications anti-patriarcat et anti-conformiste sur une rythmique ultra charpentée sur laquelle repose des mélodies simples et efficaces pour ne pas dévier l'esprit de l'auditeur. À part "Smiling", titre lent et lourd, Ego demeure un concentré d'explosifs pensé pour se défouler en sautillant dans tous les sens. "Straight to your face !", comme dirait Hatebreed.

Ted

Publié dans le Mag #68