Enfin un groupe qui suit mes conseils pour réussir ! Les gars ont rangé leur look de raëliens, ont sorti leurs plus jolis polos, ont bien noué leur pull autour du cou et ont même adopté un chien. Voilà qui correspond bien plus à l'image de leur musique : un truc bien rangé, super ordonné avec peu de poils qui dépassent et qui plaît à belle-maman. Enfin presque parce que si Tranzat a changé d'allure sur l'artwork, les mecs sont restés totalement barrés dans leur tête et envoient un album de métal frappadingue que les amateurs de Faith No More pourraient trouver un peu trop aventureux ! Si je ne suis généralement pas client de ce genre de musique où toutes les folies sont autorisées, je dois bien avouer que je me laisse embarquer pour la traversée car les quatre fantasques savent amalgamer le technique au plus basique, l'incongru au plus traditionnel. Même si "Joyeux anniversaire" est un chant traditionnel. En plus de tout ça, les mecs ont de l'humour (mate le clip de "Lord Dranula"), savent ce qui est important dans la vie ("Lobster Beaujolais"), mènent de vrais combats ("Pillow fight") et abordent de vrais sujets ("Global warning", "Morning glories").

Oli