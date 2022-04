Dans l'article paru à l'automne 2020 pour la sortie de The ropes, je disais "Trank se rapproche un peu de Porn", j'étais loin de me douter que le groupe ferait quelques pas de plus dans cette direction en sortant un album de remixes (une spécialité chez les Porn). Ce genre d'exercice est toujours assez aléatoire, selon son attachement aux musiques électroniques et le travail réalisé sur les morceaux mais ici, il y a déjà deux bonnes raisons de se procurer l'objet. Premièrement, il est livré dans un digipak absolument superbe, ensuite, le The ropes d'origine est livré avec la galette de remix, enfin, presque l'opus d'origine car il bénéficie d'un nouveau mastering signé Andy VanDette (un technicien qui a un gros CV sur lequel figurent Porcupine Tree, Cold, Vola, Sevendust...). Pour les travaux de remixage, le combo a fait appel à quelques habitués du genre (Aura Shred qui traficote avec plaisir "Illustrated girl" ou Mokroïé qui transforme l'atmosphère de "In troubled times") mais aussi à David Weber et s'est même pris au jeu pour quelques titres. Si l'ordre est différent, la quasi intégralité des titres de l'album sont passés à la moulinette ("Again" que je n'aime pas trop n'a pas été retenu tout comme "Forever and a day") et si pour certains c'est assez réussi (peut-être parce que les modifications sont mineures comme sur "Chrome" qui garde tout son mordant), pour d'autres, c'est assez peu digeste (les gros beats de Greco Rossetti sur "Undress to kill" cassent trop le groove). On a en tout cas une relecture intéressante de l'album et comme le groupe a vendu tous ses exemplaires de la première édition de The ropes, ceux qui veulent les découvrir n'ont pas d'autre choix que de prendre cette version avec le disque bonus, quant aux fans convertis, ils vont se régaler (rien que pour les énièmes kiffs "Refugee" !).

Oli