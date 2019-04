Même si tout n'est pas parfait, le duo parisien Traître Câlin nous propose un univers très particulier qui divisera les foules à coup sûr. Car leur spécialité est la poésie sombre et nihiliste récitée, chantée et rappée sur une musique synthétique et électronique froide. Voilà en gros pour situer quand tu jetteras une oreille sur Par traîtrise, leur premier EP. Et cela commence sans préliminaire dès "Par goût", plage sur laquelle une déclaration abondante d'un ton maussade surgit et oppresse, histoire de te montrer où tu fous les pieds. Jouant avec le décalage énorme qu'il y a entre son patronyme et ce qu'il propose musicalement et textuellement, le groupe soumet un hip-hop industriel assez bruitiste et saturé pour poser un décor malsain et déstabiliser l'auditeur, de la même manière qu'Elastik, Fausten, ou encore Stupeflip. Même si les styles de ces formations là sont différents dans l'absolu, Traître Câlin se nourrit de multiples influences notamment littéraire et on sent par moments que celle-ci est mieux maîtrisée ou mise en valeur que l'aspect musical. C'est peut-être sur ce point que Nada et Jbaâl pourraient progresser en ayant un peu plus de justesse sur le flow/chant ou en améliorant la qualité de sa prod', un peu juste en qualité.

Ted