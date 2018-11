Il y a 10 ans, je chroniquais Small-town faces et puis plus rien, pourtant les Toxic Kiss ont continué leur route, resserré leurs rangs et sorti d'autres disques (Snakes in the City et Happy alpha air) avant ce Fear qui me permet de renouer le contact avec les Strasbourgeois. Moins débridés qu'à leurs débuts, Laetitia, Manuel, Sébastien et David (oui, on connaît désormais leurs vrais noms) mixent toujours avec facilité, diverses influences du passé : l'insouciance des sixties, l'énergie des seventies, des sons des eighties... le résultat, ce sont dix titres rock aux mélodies pures et aux notes précises où le travail soigné croise parfois un peu de folie (via un instrument, une sonorité, un changement de rythme) qui donne toute sa saveur à ce Fear et sa singularité à Toxic Kiss. Le double chant est un autre marqueur important pour le groupe qui use de l'excellent mariage de ses deux voix pour nous charmer ("Something that belongs to me", "In the same factory") mais aussi nous rappeler que l'adjectif punk leur était accolé il y a 15 ans ("Rain"). En pleine capacité de ses moyens, le quatuor livre un album d'indie rock de fort belle facture qui n'a rien à envier aux Anglo-Saxons.

Oli