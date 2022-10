Voilà bien longtemps que je n'avais pas écouté ce qu'on appelle, parfois à tort, un groupe de musique festive. Sans être étymologiste, je constate que pour le grand public et même les médias, un groupe avec un accordéon, des cuivres et des contretemps est souvent réduit à cette notion de fête, et c'est bien dommage. Car il y a bien d'autres choses à retenir et à souligner à propos de ce genre de formations. Et c'est le cas pour Ton Zinc.



Calmons de suite les ardeurs des amateurs de boissons. Le nom du groupe ne fait pas référence au bistrot mais bien à de l'argot renvoyant à la notion de cousin. Ton Zinc, c'est donc une famille au sens propre comme au sens figuré (le groupe a originairement été créé par deux cousins). Une famille qui, depuis dix ans et après deux albums auto-produits (Philosophie de comptoir en 2014 et Des têtes et des poings en 2017) vient de sortir Contes à rebours, nouvel effort longue durée enregistré au studio La Grange en décembre dernier à Toiré-sous-Contensor (département de la Sarthe en région Pays de la Loire, 106 habitants selon Wikipédia). Quatorze titres au compteur dans une ambiance proche de la scène alternative française des années 80's (pour l'engagement et la variété musicale), des Hurlements d'Léo (pour les ambiances "caravaning" mélancoliques) et de Java (pour le flow et le fun). Alternant les titres en mode acoustique ou en formule électrique, Contes à rebours est, comme le groupe le dit lui-même, "un état des lieux, la photographie de notre époque". Un constat sociétal amer mais intelligemment mis en texte sur fond de patchwork musical détonnant et alternant le reggae, la funk, la chanson et la fanfare rock. Le groupe a des convictions et le fait savoir au travers de textes acerbes et poignants, abordant les thèmes de la police, de la lutte sociale, de l'urgence écologique et des rapports humains en général. J'ai une nette préférence pour les chansons chantées plutôt que celles avec un flow rap, de même que je suis plus réceptif aux histoires qu'aux textes engagés. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment à l'écoute de cette appétissante galette.

Gui de Champi