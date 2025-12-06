Overdose du quotidien, moral en berne, routine grise et manque de soleil dans les oreilles ? Tohu Bohu débarque avec sa solution maison : Always room for more, un album débordant d'énergie, de finesse et de chaleur. Ici, pas question de choisir entre la tête et les jambes : le cerveau groove, les hanches bougent, et le sourire s'installe pour de bon.

Fidèles à leur nom, une joyeuse confusion pleine de vie, les cinq musiciens de Tohu Bohu livrent un concentré euphorisant de soul vintage, de funk millésimé, de pop psyché et de groove moderne. On pense à Jungle pour la précision des rythmiques, à Vulfpeck pour la fluidité instrumentale, à Parcels pour le son clair et léché, et à Earth, Wind & Fire ou Marvin Gaye pour l'âme intemporelle. À travers des arrangements d'une élégance rare et des harmonies vocales ciselées, le groupe réussit à conjuguer le meilleur du passé avec une production résolument actuelle.



Enregistré entre le Alphaville Studio (fief de Nouvelle Vague) et le Mastoïd studio, sous la houlette de Perceval Carré (l'ingénieur du groove moderne, déjà remarqué chez L'Impératrice et Parcels), Always room for more bénéficie d'un mixage et mastering signé Sodasound, qui apporte un vernis soyeux, parfait pour faire briller les textures et les nuances. Rien ne déborde, tout circule. Chaque ligne de basse claque comme un sourire, chaque guitare tranche avec précision, chaque chœur emporte. Mais au-delà de la maîtrise, c'est une joie communicative, presque militante, qui habite l'album. Tohu Bohu joue comme on respire après l'orage : avec urgence, générosité et second degré. Le groupe assume ses influences 70's, ses couleurs nostalgiques et ses clins d'œil pop, mais sans jamais se contenter du clin d'œil rétro.



Le disque navigue entre morceaux dansants et ballades plus introspectives, avec ce fil rouge : l'envie de faire vibrer les corps pour désinhiber les esprits. Le groove est un remède, mais aussi une arme douce contre le désenchantement. Tohu Bohu transforme la complexité intérieure en fête extérieure, le spleen en tempo syncopé, la quête de sens en énergie collective.

JC

Publié dans le Mag #66