Parfois, quand les RP insistent, ce n'est pas forcément mauvais signe, cela pousse à sortir de votre zone de confort. Un style bien éloigné de mes sons de prédilection, mais Tohu Bohu arrive à sortir un son vintage, frais qui ne sent pas le renfermé et qui pourrait très bien nous accompagner tout l'été comme médication.

Comment est né Tohu Bohu et que signifie ce nom pour vous ?

On cherchait un nom qui a une sonorité à notre image : drôle et groovy. On a aussi un affect particulier pour les expressions un peu vieillottes, alors Tohu Bohu, c'était parfait. Ça représente bien notre côté bouillonnant. Et c'est en se renseignant, après avoir choisi, qu'on on a appris le sens plus ancien de ce mot : "Le chaos avant la création". Donc ça correspondait bien à un groupe de musique. Et puis vu que ce n'est pas une expression hyper commune, c'est cool quand les gens nous demandent ce que ça veut dire, ça pique un peu leur curiosité.



Quels sont les ingrédients indispensables à votre groove ?

Une bonne bière en terrasse, suivie d'un buffet asiatique et on finit par écouter un vinyle de Donny Hathaway.



L'album s'appelle Always room for more : il y a encore de la place pour quoi, selon vous ?

Il y a plusieurs sens. Avant tout, ça colle bien au nom du groupe, Tohu Bohu, c'est un joyeux bazar. C'est aussi une façon de critiquer l'accumulation compulsive liée à l'insatisfaction.



Comment s'est passée la collaboration avec Perceval Carré ?

C'était carré (rires). On a enregistré un quatuor à cordes pour quelques morceaux dans son studio, c'était une expérience de dingue. C'était la première fois qu'on faisait ce genre de chose et en plus d'être un gros kiff pour nous, on a beaucoup appris ce jour-là. Perceval a un savoir-faire incroyable pour les prises et nous a bien guidé pour arriver au résultat qu'on souhaitait.



On sent l'influence des années 70, mais toujours modernisée. Comment construisez-vous cette passerelle entre passé et présent ?

C'est naturel pour nous car nos influences viennent de musiques de toutes les époques, mais c'est vrai que les 70's nous parlent encore plus. On a enregistré à l'ancienne, mais les phases de production et de mixage ont été menées de manière plus moderne. On ne revendique pas d'être un groupe qui fait de la musique vintage, on prend juste le meilleur des deux mondes pour créer notre propre univers.



Vous parlez de tourbillon plutôt que de ligne droite. Est-ce aussi une philosophie de vie ?

Tout à fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on a explicité, mais on a naturellement tendance à éviter les raccourcis. Dans le processus créatif, on pense que c'est plutôt bénéfique de tester plusieurs directions avant d'arriver à la bonne idée. Et de toute façon, dès que les idées de cinq personnes s'entremêlent, on ne peut pas rester sur une ligne droite.



Tohu Bohu, c'est un groupe d'amis avant tout. Comment cette amitié nourrit-elle votre musique ?

Forcément, comme on est potes, on partage plein de références et de goûts en commun, donc on se comprend vite, on avance facilement. Mais ce qui est encore plus précieux, c'est justement quand nos goûts divergent : ça nous pousse à sortir de nos zones de confort, à aller chercher ailleurs et donc à enrichir notre musique. On est très complémentaires, chacun apporte une couleur différente, et c'est ce mélange qui fait l'identité de Tohu Bohu.



Quels thèmes vous tenaient à cœur dans cet album ?

La liberté a toujours été un thème phare dans notre discographie, on peut la retrouver dans chacun de nos disques et celui-ci ne déroge pas à la règle. Il y a aussi un gros côté introspectif dans cet album, des questionnements.



L'humour et l'absurde sont très présents dans vos clips, c'est un exutoire ou une signature ?

Les deux. L'humour, c'est une signature chez nous, on est une bande de potes depuis plus de 10 ans, c'est un peu le ciment de notre relation. Comme pour nous, donc ça se voit dans l'image aussi. On a une passion commune pour les parodies, les choses un peu kitchs et poétiques comme les séries B. Ça se voit bien dans les clips de "These walls" ou "Higher & higher". On aime bien le côté bricolé et c'est une façon d'être sûrs de passer des moments riches en rigolade.



À quoi ressemble une journée type en studio avec Tohu Bohu ?

Il n'y a pas vraiment de journée type, c'est ça qui est bien avec le fait de faire la musique. Parfois on va tous être en studio pour écrire ensemble, parfois on va travailler à distance pour que chacun puisse prendre le temps de chercher des idées dans son coin. Au final, ce qui ne change pas, c'est que chacun participe à la création de la musique, peu importe la manière dont ça se fait.



Quel a été le plus grand défi lors de l'enregistrement de l'album ?

Choisir les morceaux qui allaient figurer dessus ! On avait énormément de maquettes accumulées depuis le confinement en 2020 et il fallait sacrifier de bonnes chansons pour garder celles qui allaient bien ensemble. Vu qu'on accumule beaucoup d'influences, c'est parfois compliqué de garder une direction claire.



Quelle chanson de l'album vous représente le mieux aujourd'hui ?

"Always room for more", sans hésiter. C'est celle qui est la plus pêchue et la plus feel good, c'est comme ça que les gens nous identifient.



Vos prestations live semblent centrales dans votre projet. Que cherchez-vous à créer sur scène ?

Un moment où on peut lâcher prise, nous comme le public. L'idée, c'est clairement de passer un bon moment et tous faire la fête ensemble.



Vous avez partagé la scène avec Isaac Delusion ou João Selva, qu'avez-vous retenu de ces expériences ?

On joue tous avec d'autres artistes, c'est comme ça qu'on élargit notre amour pour un maximum de musiques différentes. Ça permet de nourrir la musique de Tohu Bohu.



Enfin, si votre musique était un médicament, quels effets secondaires faut-il espérer ?

Sans surprise : un déhanchement incontrôlable.

Merci au groupe et à Sissy.

Photos : Juliette Valero