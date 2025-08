Pendant une trentaine d'années, Sonic Youth a marqué le rock alternatif et a bousculé tous les codes. Une discographie complètement hors-norme qui a influencé des musiciens dans un éventail compris entre Brigitte Fontaine et Nirvana. Mais toutes les bonnes choses ont une fin dit-on et le tandem Gordon/Moore prend l'eau en 2011. De facto, c'est la mort de Sonic Youth. La même année, Thurston Moore signe son troisième album solo Demolished thoughts. Comme ses anciens compères, il se montre particulièrement prolifique au fil des années. Sur scène, le chanteur/guitariste déploie encore une énergie sauvage. En septembre, Thurston Moore a sorti un neuvième album studio : Flow critical lucidity.



Pour ce nouvel opus, le guitariste et chanteur s'est entouré de Deb Googe (My Bloody Valentine), James Sedwards, Jem Doulton et Jon Leidecker. Les trois derniers sont certainement moins populaires, mais leur expérience dans le domaine de la musique expérimentale est pour le moins impressionnante. A cette formation s'ajoute la française Lætitia Sadier (Stereo Lab, McCarthy) qui vient poser sa voix sur un refrain pop dans "Sans limites".



Flow critical lucidity contient des morceaux assez longs, comme une volonté d'emmener l'auditeur vers un univers complet à chaque titre. L'impression est renforcée par la mise en place presque systématique d'un "blanc" en fin de titre. Une opération qui permet de respirer dans les transitions. Si les dissonances propres à la musique de Moore sont bien présentes; la sauvagerie de sa jeunesse a pris le large : il propose des compositions à l'énergie plus apaisée. Cela, il faut le digérer et c'est certainement pour cette raison que les espaces sont nécessaires.



Avec "New in town", Thurston Moore propose une de ces fameuses ballades. Le phrasé au chant est étrange. Il vient se glisser sur une musique aussi posée que hors cadre. Le même type de chant est présent sur "Shadow", bien que ce morceau soit plus entraînant et que la tension soit plus palpable. D'ailleurs, la dernière minute du morceau fait vrombir les guitares. Une ambiance noise qui peut s'opposer à "Hypnogram" qui présente un rock rythmé mais plus lumineux et mélodique. Le chant de Thurston Moore s'accorde à cette ambiance. La batterie de Jem Doulton marque un pas lent pour "We get high". Le chant distant est halluciné, les cloches tintent, la guitare tonne comme l'orage : tout est là pour nous enfoncer dans les limbes.



Flow critical lucidity regorge de surprises. Il faut prendre le temps pour apprécier la richesse des compositions. Et si un bref instant, vous pensez que la musique est éteinte : lâchez prise ; le voyage ne fait que commencer...

Julien

Publié dans le Mag #64