"Le rock 'n' roll ne s'est jamais aussi bien porté. En tout cas, tant que Thunder sera de la partie, il ne pourra en être autrement". En 135 signes espaces compris, tout est dit ou presque. Un peu long certes pour figurer sur le sticker du digipak de All the right noises, mais sur une PLV, ça serait pas mal non ? Allez, c'est bon, je vous cède les droits les gars. Cadeau. Ne dites pas merci, c'est vraiment de bon cœur. À dire vrai, c'est plutôt à moi de vous dire merci pour le bon moment passé à l'écoute de votre 13ème album !



Actif depuis 1989 avec quelques poses au compteur, le groupe londonien Thunder nous gratifie d'un album d'une grande qualité. Un album doté d'un son parfait et gavé de compositions riches et mordantes. Ici, on parle de hard rock deluxe et de classic rock teigneux, avec un grand chanteur à la voix taillée dans les meilleurs fûts de whisky et des guitares brillantes et cinglantes. Oui, c'est élogieux. Dès "Last one out turn off the lights", hit single en puissance, la barre est déjà bien haute : hard boogie rock avec une rythmique d'enfer, des chœurs féminins efficaces, et même des claviers cuivrés pour clôturer en beauté ! Le ton est donné, et aucune faute de goût ne pointera le bout de son nez durant les 48 minutes de cet album parfaitement exécuté. Dans le circuit depuis de nombreuses années, Thunder maîtrise le sujet en mode patrons. Et avec une irréprochable efficacité, le groupe allie le groove à la puissance, en mixant le meilleur des bases du hard rock avec une production moderne. C'est tellement juste qu'on a l'impression que les morceaux les plus énergiques sont des bœufs endiablés et magiques. Et même quand il s'agit de lâcher la pression (l'acoustique "The smoking gun", la magnifique ballade "I'll be the one" que n'aurait pas reniée Queen), ça caresse le sublime. Un album entraînant, riche en mélodies et en riffs soignés. Le mix parfait entre les Rolling Stones, AC/DC et les Black Crowes. Te voilà donc en bonne compagnie.

gui de champi