Étant responsable du magnifique triptyque The illusion of safety, The artist in the ambulance et Vheissu, Thrice bénéficie d'un capital sympathie infini, même quand le groupe s'égare dans les méandres ésotériques des éléments (The alchemy index), et je suis donc chaque nouvelle sortie avec minutie. Après Horizons/East (2021), à l'ouest rien de nouveau, vraiment, pour ce douzième album ? Thrice explorant, se réinventant sans cesse, on n'est nullement surpris du changement brusque d'intensité dans "Blackout", ou des machines bien présentes dans "Gnash", deux premiers titres laissant transparaitre les Californiens plus énervés que jamais. Ce que ne vient pas faire mentir "Albatross" et la rythmique complice des frangins Breckenridge. Dustin Kensrue (guitare/chant) n'est pas en reste et a le chic pour poser des ambiances pesantes par son simple grain de voix, toujours très reconnaissable, avant que des déluges de guitares ne viennent tout faire voler en éclat ("Undertow"), quand le morceau ne part pas dès le début sur des chapeaux de roue, comme le très punk "Holding on". Post-hardcore jusqu'à la mort, tout défile ensuite sans temps mort ("Crooked shadows" puissant, "Vesper light" prenant), jusqu'au final instrumental. Un bon cru ce Horizons/West.