J'ai rencontré musicalement Thomas Fersen en 2003, au détour de Pièce montée des grands jours. C'était un disque un peu baroque, aux orchestrations luxuriantes, où se côtoyaient les contes grinçants et les animaux improbables de son bestiaire. De là, j'ai eu envie de remonter le fil de sa carrière : Le bal des oiseaux, Les ronds de carotte, Le jour du poisson, Le pavillon des fous, Trois petits tours, et ainsi de suite... Chaque album avait sa couleur, sa petite folie, sa façon unique de détourner la chanson française en la frottant à la poésie populaire, au théâtre, parfois même au grotesque.



Trente ans après ses débuts, voilà que Thomas Fersen revisite ses classiques dans Le choix de la reine. Mais plutôt qu'un simple "best of réarrangé", il s'agit d'un geste artistique fort ; il déshabille les chansons pour mieux les rhabiller de marimba, de vibraphone, de glockenspiel et d'un piano préparé qui sonnent comme des jouets féériques. Le trio SR9, avec sa palette de percussions délicates, ne cherche pas à surenchérir, mais à souligner la dimension irréelle et théâtrale de cet univers. Les titres phares de sa carrière prennent ici une nouvelle lumière. "Les malheurs du lion" gagne en ironie tendre, "Le chat botté" se fait malicieux et malicieux encore, "Mon chien" se transforme en ritournelle presque enfantine. La réorchestration fait émerger une forme de fragilité, un dépouillement qui sied parfaitement à l'écriture de Fersen, toujours entre fantaisie et mélancolie. Les interludes instrumentaux - "Ses pieds sont superbes", "Slow", "Crépuscule" - servent de respirations et accentuent l'impression de rêverie suspendue. Et puis il y a l'inédit, "Blasé". Un morceau qui dit bien où en est Thomas Fersen : dans cette mélancolie légère qu'il chérit, au bord du gouffre, mais jamais englouti. On y entend un artisan du mot qui, même après trente ans, refuse la facilité, préférant ciseler des vers fluides qui masquent leur propre virtuosité.



Ce qui frappe à l'écoute, c'est qu'il ne s'agit pas d'un disque tourné vers le passé. Le choix de la reine n'est pas seulement un bilan : c'est une renaissance discrète, raffinée, qui rappelle que Thomas Fersen est l'un des rares à faire danser la langue française avec autant de grâce et d'espièglerie. Espièglerie ici traduite sur la pochette par une photo signée Vincent Delerme.

JC

Publié dans le Mag #67