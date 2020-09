Si Hossegor est surtout connu pour être un spot de surf, les This Will Destroy Your Ears entendent bien en faire une nouvelle capitale française, celle d'un post-punk noisy-garage qui s'inspire de la froideur des eighties et sonne comme un bon groupe indé d'aujourd'hui. Pourtant peu client de ce genre de musique, je dois bien avouer que je me suis fait avoir par leurs mélodies accrocheuses, leurs riffs épidermiques et des rythmiques aussi brutes (la batterie surtout) qu'efficaces (la basse en général, celle de "Goldfinger" ou "Where is my cake ?" en particulier). Le trio ne cache pas son amour pour Idles, The Cure ou Sloy et réussit à amalgamer ses influences pour en faire un truc qui fonctionne et qui ne ressemble pas trop à un autre. Attention, sur la très belle pochette, il y a 2 petits mensonges et une vérité. Premier mensonge, la guitare est bien saturée mais ne détruira pas nos oreilles, certes le nom claque mais ça reste du rock, on ne va pas chercher dans du dark-drone-post-black ultra agressif. Seconde entourloupe "Clear", rien n'est clair là-dedans, à part qu'on ne peut résister aux mélodies (essaye avec "[Un]believers" par exemple). Par contre la photo décrit bien l'action, toi, t'es là, tu ne faisais que passer et ton chemin de joggeur croise celui d'un mec qui a tout du psychopathe qui va mettre le feu. S'approcher de This Will Destroy Your Ears, c'est bel et bien se faire incendier alors qu'on ne s'y attendait pas forcément.

Oli