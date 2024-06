Goodbye bite Inside outside Take you to sleep More change This is when the sky gets big Scabby head and legs Careful of your keepers Doomed or more doomed Stuck in a room Dibs

Dans le rayon indie-pop-folk, nous avons reçu il y a quelques temps le dernier album de This Is The Kit de la part de Beggars France (le groupe a signé chez Rough Trade en 2017). Il s'agit depuis 2003 du projet de l'auteure, compositrice et interprète Kate Stables, une Anglaise installée à Paris qui transforme un peu tout ce qu'elle touche en diamant (je vais réserver l'or à quelque chose de plus exceptionnel). On la découvre seulement maintenant via Careful of your keepers, un sixième album au son très organique et d'une beauté absolue donnant cette impression que le groupe joue quasiment à côté de nous. À ce titre, chapeau bas à Oli Middleton pour l'enregistrement et à Gruff Rhys de Super Furry Animals pour la production. Mais une prod de fou ne suffit pas, il faut également des compositions qui touchent le cœur et l'épiderme. Et avec sa délicatesse et sa poésie, Kate sait nous saisir à petit feu, nous dorloter avec ses mélodies et ses mots pénétrants, accompagnée ou non de son banjo. Elle varie d'ailleurs beaucoup les sonorités (synthé, basson, bugle, kora, violon, vibraphone...) apportant une richesse dingue et de la chaleur à une œuvre qui évoque entre autres l'empathie et le fait de survivre au changement.