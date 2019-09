Mulhouse 1990, Michel Z. et Erik M trafiquent leur basse et bidouillent des machines, attirent dans leur garage le batteur Steph A. et montent un groupe avec un nom bizarre d'araignée, ils enregistrent une démo (discrètement intitulée Noise gate) au printemps 1992, quelques mois avant de mettre fin à leurs activités. Leurs chemins se séparent dans de multiples directions (dont Kill The Thrill pour Erik) et on n'entend plus leur son durant presque trente ans et cette réédition d'Atypeek Music, toujours à l'aise pour dénicher des trésors. Celui-là, ils sont allés le chercher loin mais ça vaut vraiment le coup car si la scène noise française était prolifique à cette époque, toutes les productions ne peuvent encore tenir la comparaison aujourd'hui tant les standards de son ont évolué et nos oreilles avec. Si les guitares sont bien distordues, le son reste propre et claque là où beaucoup d'autres sortaient des trucs dégueulasses "parce que le syle voulait ça". Non, on peut/pouvait jouer sur l'opposition chant clair/mélodique et riffs crados saturés tout en assurant une prod' toujours correcte en 2019. Ce skeud n'est pas vraiment une pièce historique (à part pour les fans d'Erik M) mais permet de se replonger avec délice dans les années 90'.

Oli